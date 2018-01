Avec plusieurs milliers de cours en ligne, Udemy propose une bibliothèque très complète de formations. Déjà attractive avec des tarifs défiant toute concurrence, la plateforme d’apprentissage propose actuellement une offre coup de poing : tous les cours sont à 10,99 euros.

Depuis 2010, Udemy s’impose comme une solution d’e-learning qui permet à toutes et tous d’obtenir de nouvelles compétences dans un domaine précis, bien souvent en rapport avec les métiers des nouvelles technologies.

Naturellement, la plateforme prend déjà ses bonnes résolutions en ce mois de janvier 2018 en proposant dès maintenant une période promotionnelle permettant d’acheter un cours pour 10,99 euros. Une aubaine pour ceux qui veulent découvrir ou encore perfectionner certaines de leurs compétences.

Cette opération prendra fin le 11 janvier prochain, ne perdez pas de temps si vous voulez en profiter !

Apprenez à développer un jeu vidéo

Nous sommes sans aucun doute beaucoup à rêver de développer son propre jeu vidéo, à défaut d’en faire son métier. C’est précisément l’objet de ce cours dont les modules visent à donner naissance à un jeu de plateforme 3D tournant sous le moteur Unreal Engine 4, très utilisé par les gros studios pour leurs blockbusters. La formation, destinée à tout le monde, des novices aux artistes désireux de parfaire leurs connaissances, est dispensée par le YouTubeur NICO, développeur indépendant rassemblant plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne s’articulant autour de la vulgarisation de sa passion.

Grâce à ce cours, vous allez donc apprendre à utiliser l’Unreal Engine 4 — ce qui comprend l’installation de l’outil et sa familiarisation — afin de donner vie à un personnage que vous pourrez contrôler dans un environnement 3D également élaboré par vos soins. La formation permet même d’intégrer des ennemis, des menus et des plateformes mobiles ou encore de parfaire l’habillage visuel (ajout de particules, arrangement des lumières).

NICO explique notamment la notion essentielle du Blueprint par le biais d’exemples parlants pour une sensibilisation parfaite, tandis qu’il fournit tous les objets 3D nécessaires à la construction du jeu vidéo pour vous faciliter la tâche dans le processus de création de A à Z.

Si ce cours se veut le plus universel et accessible possible (aucune connaissance particulière n’est réclamée), il demande quand même de savoir utiliser un ordinateur de façon courante. Un ordinateur dont la configuration minimale requise comprend un processeur Intel Quad-core ou AMD de 2.5 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce 470 GTX ou AMD Radeon 6870 HD, 8 Go de RAM et une souris à trois boutons. Bien évidemment, plus votre PC sera puissant, mieux l’outil Unreal Engine 4 tournera dans les meilleures conditions.

En tout cas, ce cours a déjà attiré près de 1 500 personnes depuis sa mise en ligne tout en revendiquant un taux de satisfaction très élevé (une note de 4,8 sur 5). « On apprend tout ce dont on a besoin, et on est accompagné de A à Z dans la création du jeu, par un super prof qui explique bien avec des exemples concrets » souligne un convaincu.