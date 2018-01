Pour décrypter les ingrédients qui composent votre assiette, sortez donc votre smartphone : sur le marché de la « foodtech », les applications qui scannent et analysent les étiquettes de vos produits alimentaires sont en plein essor. Voici nos cinq favorites.

Manger moins, mieux, sain, équilibré : voici probablement les résolutions de nouvelle année les plus répandues (après, peut-être, faire du sport (et arrêter) et quitter un réseau social (et y revenir)). Que vous ayez envie d’être en meilleure santé, de consommer plus responsable, ou les deux à la fois, la poursuite de cet objectif passera probablement par une lecture assidue des étiquettes de vos produits, et/ou par une meilleure connaissance des aliments et de leur chaîne de production.

Or, décrypter ce type d’information n’est pas toujours chose aisée. Protéines, sel, graisses saturées, fibres, additifs… Déchiffrer l’intégralité des ingrédients et composants des produits de votre cuisine risque d’être une tâche longue et fastidieuse. Or, si la tendance de la slow cosmétique encourage aujourd’hui le développement d’applications qui scannent et analysent les produits de votre salle de bain, une mouvance similaire est à l’œuvre dans le domaine de l’alimentation.

Des coachs virtuels en nutrition

Au sein de la « foodtech » — expression aux contours flous, qui désigne à peu près tous les usages de la technologie dans le secteur alimentaire — des applications mobiles ont vu le jour. Tels des coachs virtuels spécialistes de la nutrition, elles vous proposent de changer votre manière de manger. La plupart vous invitent à découvrir quels produits sont recommandables pour votre santé, tout en tenant compte de vos préférences.

Cinq d’entre elles ont retenu notre attention : les voici. Et si vous êtes déjà passé à l’étape supérieure en intégrant à votre alimentation la volonté de ne pas gaspiller, pensez aussi à jeter un coup d’œil à notre guide d’apps spécial zéro-gâchis.

Yuka Yuka

Avec sa petite carotte souriante en guise de mascotte, Yuka se présente comme une « application 100 % indépendante qui vous aide à choisir les bons produits. » Nous avions déjà eu l’occasion de vous recommander ce service parmi les cinq applications qui pourraient vous aider à tenir vos résolutions en 2018. L’app vous invite à scanner vos produits pour déchiffrer leur étiquette, et vous indique leur incidence sur votre santé. Dans le cas où le produit n’est pas recommandable, l’app suggère une alternative plus saine.

Un graphique en forme d’assiette permet de suivre la répartition des produits les plus sains aux plus mauvais de votre alimentation, sur les trente jours précédents. L’app précise quels sont les aliments à limiter ou ceux à favoriser (sel, sucre, protéines…). Vous pouvez également retrouver les produits consommés dans un classement qui tient compte de différentes catégories (céréales, fruits, viandes et poissons). Enfin, il est possible d’ajouter un filtre supplémentaire en précisant les distributeurs chez lesquels vous vous fournissez, avec une distinction entre grandes enseignes et magasins bio.

Yuka est disponible sur iOS et Android.

Kwalito Kwalito

« Un outil simple pour reprendre le contrôle sur votre alimentation », voilà l’ambition de Kwalito. Dans un design un peu kawaii, cette application présente l’intérêt de tenir compte de vos préférences alimentaires, de vos intolérances ou de votre régime spécifique dans l’analyse de votre alimentation. Dès la première connexion, Kwalito invite l’utilisateur à préciser s’il consomme de la viande, s’il a des soucis de santé (gluten, arachide, lactose ou fruit à coque) ou des préoccupations diverses (additifs à risque, sans huile de palme, femme enceinte).

Les végétariens trouveront également dans cette app un service adapté à leur régime alimentaire. Une fois ces différents filtres sélectionnés, il vous suffit ensuite de scanner ou de rechercher les produits pour savoir s’ils conviennent à vos attentes. À noter, enfin, que les données collectées par Kwalito sont anonymisées afin de dresser des analyses quantitatives et quantitatives des produits, et des tendances alimentaires.

Kwalito est disponible sur iOS et Android.

Open Food Facts Open Food Facts

Comme ses homologues, Open Food Facts vous invite à scanner le code-barre de vos denrées alimentaires pour en déchiffrer la composition. Cette application se distingue cependant par sa dimension collaborative : tous les utilisateurs peuvent contribuer à améliorer le service en ajoutant des produits et en échangeant sur un forum dédié. La base de données ainsi collectée est accessible à tous. À l’heure actuelle, plus de 3400 contributeurs ont ajouté un total de 75 000 produits dans les données de l’app.

Pour décoder les étiquettes des aliments, l’app s’appuie sur une classification simple à l’aide d’un code couleur et de lettres allant de A à E. Outre les informations sur la composition nutritionnelle des produits et la liste des ingrédients, Open Food Facts renseigne également sur leur impact écologique.

Open Food Facts est disponible sur iOS et Android.

Fruits et légumes de saison Fruits et légumes de saison

Vous préférez composer votre assiette en fonction des saisons, sans forcément devoir entrer vos repas dans une application ? Alors Fruits et légumes de saison est sans doute la meilleure option. Sur cette application, point de fioritures : vous accédez directement à quatre calendriers saisonniers, en fonction de la catégorie alimentaire qui vous intéresse (fruits et légumes, poissons, fromages et viandes).

En fonction du mois de l’année, à vous de faire votre sélection parmi les mets proposés dans le calendrier. Si l’app a le mérite d’être épurée, nous lui mettons cependant un léger bémol : les publicités qui s’affichent régulièrement peuvent finir par devenir légèrement agaçantes.

Fruits et légumes de saison est disponible sur iOS et Android.

Alim'confiance Alim’confiance

Alim’confiance s’adresse davantage à celles et ceux qui souhaitent connaître la provenance d’un produit. Lancée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, l’app permet de consulter les contrôles officiels portant sur la sécurité alimentaire des aliments. Vous pouvez ainsi y voir les contrôles effectués tout au long de la chaîne alimentaire, et y trouver une estimation du niveau d’hygiène des établissements de production, de transformation et de distribution des produits.

L’app intègre également des informations sur le niveau de maîtrise sanitaire des abattoirs. Une fois que vous activez la géolocalisation sur Alim’confiance, vous pouvez également consulter les différentes enseignes qui vous entourent, avec la possibilité de sélectionner un type de lieu (boulangerie, primeur, restaurant…). Il suffit ensuite de cliquer sur l’icône correspondante, sur le plan, pour savoir la date à laquelle le dernier contrôle a été effectué, et quel est le niveau de satisfaction associé à l’enseigne.

Alim’confiance est disponible sur iOS et Android.