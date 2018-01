Porsche s'apprête à lancer une voiture 100 % électrique avec l'ambition de concurrencer Tesla. Les tarifs devrait d'ailleurs être alignée sur ceux de la Model S.

En 2O19, nul doute que quelques yeux seront rivés sur la Mission E de Porsche. Le prestigieux constructeur allemand va se lancer dans la course à la voiture 100 % électrique en commercialisant l’un de ses prototypes dévoilés en 2015. Grâce à quelques indiscrétions rapportées par Automobile Magazine, qui a pu l’approcher, on en sait plus sur ce bolide rassemblant beaucoup de fantasmes, entre la griffe sportive de Porsche et les technologies de demain en matière de mobilité. On apprend par exemple que cette Mission E devrait être vendue à partir de 75 000 $ — 60 000 € grosso modo. Soit peu ou proue le même tarif qu’une Model S d’entrée de gamme.

Objectif ? Concurrencer la Model S

La Mission E devrait par ailleurs être proposée en trois déclinaisons, à l’instar de la Model S. Toutes reposeront sur une transmission intégrale mais Porsche pourrait, à terme, concevoir un modèle plus bas de gamme avec deux roues motrices uniquement. Les trois versions s’articuleraient autour de différents niveaux de puissance : 300 kW/402 chevaux, 400 kW/536 chevaux et 500 kW/670 chevaux. Bien évidemment, la facture grimpera en conséquence, sachant que la firme visera toujours un prix entre la Cayenne et la Panamera, tout en restant proche de la Model S.

Automobile Magazine indique enfin que le 0 à 100 km/h est avalé en 3,5 secondes sur la Mission E la plus capée (une Model S P100D fait mieux sur ce plan-là) et que la batterie devrait offrir un peu moins de 500 kilomètres d’autonomie (dans la vraie vie) avec une recharge hyper rapide au programme (80 % récupérés en moins de 20 minutes).