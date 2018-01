Apple propose désormais un changement de batterie pour ses iPhone facturé à 29 €. Alors, on se rue dans un Apple Store ? Peut-être, peut-être pas. Explications.

Après avoir annoncé un programme de remplacement des batteries des iPhone SE, 6, 6s, SE ou 7 (et les déclinaisons Plus) à un tarif avantageux après diagnostic, Apple semble avoir revu sa copie et proposera désormais le remplacement de la batterie de votre iPhone à un tarif fixe de 29 € sans vous poser de question. Bien entendu, vous n’avez pas forcément besoin de remplacer votre batterie, mais il s’agit du composant qui est le plus maltraité pendant le cycle de vie d’un smartphone et le fait qu’il soit usé a des conséquences au quotidien.

Comment changer la batterie de votre iPhone

Pour procéder au remplacement, le mieux est peut-être de commencer par installer l’application Assistance Apple qui vous guidera dans les étapes à suivre. Elle vous permettra également de prendre rendez-vous à un Genius Bar dans un Apple Store proche de chez vous. Vous pourrez également appeler le SAV gratuitement au 0 805 54 00 03 pour ce même diagnostic et pour la prise de rendez-vous.

Si vous ne prenez pas rendez-vous, il pourrait y avoir de l’attente à l’Apple Store. S’il n’y a pas trop de monde, le changement peut prendre une quarantaine de minutes.

Pourquoi changeriez-vous la batterie de votre iPhone ?

Cela paraît évident, mais mieux vaut le rappeler : si votre iPhone fonctionne parfaitement, ne faites pas changer sa batterie. La planète vous remerciera et il n’y a pas vraiment de « précaution » à prendre : nous ne sommes pas un cas de type Galaxy Note 7 où le smartphone devenait dangereux à l’usage.

Maintenant, si votre iPhone est anormalement lent pour la plupart des tâches simples ou complexes, si vous sentez des ralentissements dans vos tâches courantes, si votre batterie est loin de tenir une journée ou si vous avez constaté des coupures totales de l’appareil alors qu’il vous semblait encore disposer de batterie, ce seront 29 € bien investis. Avec une batterie neuve, votre iPhone 6 acheté il y a 4 ans peut probablement tenir encore autant d’années.

En faisant changer votre batterie en Apple Store, vous vous assurez également que le SAV suit scrupuleusement la méthode officielle pour remplacer les batteries et que les pièces sont les bonnes.

Vous souhaitez changer votre batterie vous-même ? C’est possible et iFixit a des guides pour chacun des modèles concernés. Cela dit, entre la batterie et les outils nécessaires, vous ne gagnerez probablement pas d’argent par rapport aux 29 € demandés par Apple. Si vous avez fait changer votre batterie il y a peu sans profiter de l’offre, nos confrères de iGen ont eu des retours de la part de lecteurs qui ont bénéficié d’un remboursement de la différence par rapport au prix précédent.

Quel est le rapport entre un iPhone qui rame et une batterie usée ?

C’est tout le sujet de la discussion qui a amené à cette décision d’Apple. Pour le dire vite, pour lutter contre l’obsolescence de ses produits, Apple met en place des mécanismes pour économiser la batterie qui ne peut que perdre en qualité avec le temps qui passe. C’est malheureusement le sort des batteries au lithium-ion et tant que nous n’aurons pas d’autre technologie fiable, nous devrons faire avec. Samsung travaille en ce moment même sur une technologie de batteries au graphène, mais elle ne verra pas le jour avant plusieurs années.

L’un de ces mécanismes repose sur un lissage des pics de fréquence du processeur : il va tourner moins vite pour être moins exigeant sur la batterie et ne pas créer une situation où elle va être sollicitée à fond trop brutalement. Cette situation entraînerait un arrêt « de protection » de l’iPhone qui préfère s’éteindre plutôt que de risquer d’endommager d’autres composants. Résultat, si le système d’exploitation est gourmand en ressource, vous pouvez ressentir des lenteurs à l’usage. Un document technique a été publié par Apple pour indiquer comment fonctionne ce processus et pourquoi il est nécessaire.

Est-ce qu’on peut tenter quelque chose avant de changer la batterie ?

Oui. Avant la réponse d’Apple, plusieurs utilisateurs ont remarqué que remettre les paramètres à zéro améliorait grandement l’expérience utilisateur d’un iPhone qui a plusieurs années. Cette option que vous trouverez dans Réglages, puis Général et Réinitialiser présente un avantage : elle ne supprime pas votre contenu. Si vous touchez Réinitialiser tous les réglages, vous n’aurez que la configuration initiale à refaire. Vous ne perdez rien à tenter : sur un iPhone 5S de la rédaction, l’opération a fonctionné.

Est-ce que la décision d’Apple est contestable ?

De manière générale, spécialistes, ingénieurs et scientifiques s’accordent à dire que la méthode Apple pour gérer le vieillissement des batteries est sage, inscrite dans un souci de rester une marque premium et d’empêcher les mauvaises surprises à ses utilisateurs. Techniquement, rien à redire.

Côté communication en revanche, c’est un poil plus énervant et c’est sur ce point que les utilisateurs d’iPhone grognent à raison : si vous avez changé d’iPhone parce que votre ancien modèle ramait, n’auriez-vous pas aimé savoir que changer la batterie pour 89 € (prix précédent l’affaire) aurait pu remettre l’appareil « à neuf » ? Peut-être. C’est tout l’objet de la class action aux États-Unis qui porte sur l’intention d’achat. Apple n’a pas communiqué suffisamment clairement sur ces solutions et pourrait être tenu responsable pour cela.

Aujourd’hui, avec du retard, la transparence est de mise et la solution proposée à 29 €, main-d’œuvre comprise, est très avantageuse pour le client. Mieux vaut tard que jamais, en somme, et la révélation de ce phénomène par des utilisateurs de Reddit n’aura été que positive.