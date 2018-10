Les ampoules connectées sont la première étape d'une installation domotique. Et même si elle reste la plus simple, il y a quelques pièges à éviter. Ce guide vous permettra de concevoir votre installation sereinement.

Nous utilisons des luminaires connectés au bureau et dans nos habitations depuis plus de 3 ans. Nous avons suivi tout l’écosystème qui a émergé ces dernières années et nous n’avons pas éteint une lumière avec un interrupteur depuis bien longtemps. Bref, les ampoules connectées, c’est notre truc.

Les ampoules connectées font partie des premiers achats à faire quand on veut transformer une maison en maison connectée. Ou, pour le dire avec moins de buzzwords, s’initier à la domotique. La raison est simple : vous n’avez pas besoin de recâbler toute votre installation ou de changer vos beaux lustres. Il suffit, dans la plupart des cas, de brancher une ampoule à un culot traditionnel et un pont qui viendra les relier au réseau de votre habitation. Parfois, le pont n’est même pas nécessaire.

Malgré tout, deux petites mises en garde s’imposent avant d’acheter n’importe quoi sur le web : la première concerne la compatibilité avec vos lampes, la seconde, la compatibilité avec votre installation domotique actuelle ou votre système d’exploitation mobile.

La première chose à regarder, c’est le culot de votre ampoule. Enlevez celle que vous souhaitez connecter et regardez à quoi il ressemble. Il en existe beaucoup plus qu’on l’imagine :

Chance : le constructeur le plus connu d’ampoules connectées, Philips, propose sa gamme Hue en E27, GU10, B22 et E14. Autant dire qu’on a le choix, même si la grande majorité des concurrents choisissent le E27 comme référence.

Les ampoules connectées se contrôlent grosso modo de 4 manières : nativement par le système d’exploitation de votre smartphone (HomeKit sur iOS), par une télécommande universelle, par un assistant connecté (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa) ou par l’application du constructeur. Souvent, les quatre options sont présentes. Le mieux reste de vérifier la présence des logos suivants sur la fiche produit ou l’emballage :

Maintenant que c’est réglé, passons aux produits.

Philips Hue Univers Philips Hue

Impossible de le nier : Philips a pris le marché de l’ampoule connectée avec une stratégie finement maîtrisée et qui ne souffre d’à peu près aucun défaut. Les ampoules Hue ne sont pas hors de prix, sont souvent soldées, viennent en des tas de culots différents, sont compatibles avec tous les écosystèmes et ont même des options de développement pour les bidouilleurs (que ce soit via des interfaces simples comme IFTTT ou des choses plus complexes avec l’éditeur de scripts). Bref, ce sont des must-have qu’on recommande les yeux fermés depuis 3 ans.

Pack pont + ampoules — 160 €

La base

C’est le kit de base, parfois vendu avec une enceinte connectée entrée de gamme. Il permettra d’équiper 3 lampes et de les relier au pont, qui peut en accueillir beaucoup plus par la suite. Bref, si vous cherchez où commencer, c’est probablement par là que vous voulez aller.

Toutes les ampoules peuvent ensuite être achetées seules ou en pack et le culot n’a aucune importance pour la connexion des ampoules sur le même pont.

Télécommande Dim Switch — 23 €

Baguette magique

La télécommande Philips Hue permet d’allumer, éteindre et régler la luminosité des ampoules de votre installation. Philips a encore sorti un must-have, dans la mesure où la télécommande est compatible avec tous les appareils Zigbee. Il fonctionne à pile, mais aucun des nôtres n’a encore eu besoin d’un changement.

Pont Hue seul — 54 €

Et ron et ron petit pata

Il n’y a pas beaucoup de cas où vous pourriez avoir besoin d’un deuxième pont, mais Philips propose tout de même l’option. Si votre pont est cassé, que votre installation est trop complexe (50 ampoules max par pont) ou que votre habitation est trop grande, il vous faudra un deuxième pont. Le système gère deux ponts ou l’ajout d’un nouveau pont sans problème.

LifX L’univers LifX

LifX est sans nul doute notre deuxième référence. Le constructeur prend le problème de la maison connectée à l’envers : ici, les ampoules ne s’achètent pas en pack, mais à l’unité, un poil plus cher, et aucun pont n’est nécessaire. Tout le système de connexion se trouve dans l’ampoule elle-même.

LifX — 64 €

L'ampoule seule

L’ampoule de base du constructeur. Elle permet d’avoir des tas de couleurs (16 millions, 11 watts) en plus des nuances de blanc et peut s’acheter en E27 ou en B22. C’est l’équivalent du pack de base de Philips Hue : un bon moyen de commencer à s’équiper sans se tromper.

LifX Mini — 54 €

La petite ampoule

C’est grosso modo la même chose, mais en moins puissant (9 watts). Vous devrez également choisir si vous préférez des nuances de blanc froid, de blanc chaud ou toutes les couleurs. Existe aussi en E27 et en B22. Nous utilisons les multicolores sur un plafonnier et l’éclairage est suffisant pour une pièce qui a d’autres ampoules — c’est léger s’il s’agit de la seule source de lumière.

LifX Z — 59 €

Et pourquoi pas faire une ambiance lumineuse derrière un meuble ? C’est précisément ce que propose LifX avec son Z. La bande lumineuse collante s’accroche partout et peut créer des coins éclairés. Elle peut même être étendue avec des kits de rallonge, jusqu’à 10 mètres. Une belle guirlande.

Les autres solutions Les autres solutions

Ikea Trådfri — à partir d’une trentaine d’euros

Tons du froids

Ikea se fait petit à petit un nom reconnu dans la domotique. Le géant du mobilier propose en effet des solutions peu onéreuses et de plus en plus complètes. La gamme, nommée Trådfri, accueille des ampoules, des panneaux LED ou encore, des prises connectées (et peut-être, bientôt, des volets roulants). Bref, c’est accessible et simple d’usage, compatible en plus avec les principaux systèmes d’exploitation mobiles. Attention à bien acheter la passerelle qui gère, à la manière des Hue, les ampoules Ikea.

Prise connectée Eve Energy — 50 €

Tout connecter

Pas d’ampoule connectée compatible avec votre belle lampe ? Volonté de garder une belle ampoule sans abat-jour ? Pas de problème, vous pouvez connecter une lampe classique avec une prise connectée. Nous recommandons Eve Energy, d’une part parce que nous l’avons testée et en sommes pleinement satisfaits, d’autre part parce qu’elle fonctionne avec tous les systèmes d’exploitation et assistants.