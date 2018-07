Le régulateur des télécoms fournit des cartes de couverture mobile pour la France métropolitaine. Initialement limitées aux appels et aux SMS, elles incluent depuis le début de l'année la 3G et la 4G.

Vous souhaitez connaître la couverture mobile près de chez vous, à votre travail ou à un endroit en particulier ? Le mieux à faire, c’est de vous rendre sur site Mon Réseau Mobile : il s’agit d’un espace géré par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui propose des cartes enrichies de la métropole pour connaître la qualité du réseau là où ça vous importe.

Concrètement, le projet consiste à représenter la couverture du territoire non pas avec deux niveaux de lecture (c’est couvert ou ça ne l’est pas) mais quatre : absence de couverture, couverture limitée (seuls les appels et les SMS passent), bonne couverture (il est possible de faire un peu d’Internet mobile) et très bonne couverture (aucun souci à l’horizon).

Couverture en 3G et en 4G

Lorsque la nouvelle génération des cartes a été mise à disposition du public, au cours de la rentrée 2017, seuls les appels et les SMS pour la France métropolitaine étaient pris en compte. Le régulateur des télécoms avait toutefois déclaré en septembre 2017 qu’une mise à jour était prévue début 2018 pour y inclure des informations de couverture sur la 3G et la 4G.

Promesse tenue, fin février. Sur Twitter, la mise à jour des cartes a été annoncée par l’Arcep. Avec elle, il est possible de comparer les opérateurs entre eux, qu’il s’agisse d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, que ce soit sur les appels, les SMS, le haut et le très haut débit mobile. Mais attention : il convient de tenir compte de certains éléments avant d’évaluer les opérateurs.

France d’outre-mer

Il est à noter que la France d’outre-mer est maintenant prise en compte sur le site Mon Réseau Mobile. Une mise à jour a été publiée le 10 juillet pour permettre à la population vivant hors de la métropole d’apprécier la situation. Sont concernées les îles de La Réunion, la Martinique, Mayotte, la Guadeloupe, ainsi que la Guyane, sur le continent sud-américain.

En revanche, la carte ne gère pas les collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna) si les territoires à statut spécifique, comme la Nouvelle-Calédonie. Ne sont pas non plus listées les Terres australes et antarctiques françaises et l’île Clipperton, mais ces deux derniers cas de figure ne sont pas habités en permanence.

Information datée pour l’Internet mobile

En métropole, la simulation des cartes de couverture dépend de données qui remontent à plusieurs mois, voire à un an : ainsi, les cartes pour la voix et SMS en 2G se basent sur des informations datant du 1er janvier 2018. Pour l’Internet mobile, les informations sur la 4G sont à jour le 1er avril 2018. Quant à la 3G, c’est le cas au 1er janvier 2018 (sauf Free, qui est à jour au 1er juillet… 2017). Ça manque de fraîcheur.

Par ailleurs, l’Arcep n’est pas encore en mesure de présenter des cartes à quatre niveaux de lecture pour l’Internet mobile. « La présentation en 4 niveaux, comme pour le service Voix/SMS, fera l’objet de travaux complémentaires », explique le régulateur. Pour le moment, seule une lecture binaire (couvert / non couvert) est disponible. C’est imparfait, mais faute de mieux, il faut s’en contenter.

Cartes de couverture des opérateurs

Deux types d’information sont présentés :

les cartes de couverture des opérateurs . Réalisées à partir de simulations numériques, ces cartes donnent une information concernant l’ensemble du territoire mais présentent des visions nécessairement simplifiées et donc encore imparfaites de la réalité ;

. Réalisées à partir de simulations numériques, ces cartes donnent une information concernant l’ensemble du territoire mais présentent des visions nécessairement simplifiées et donc encore imparfaites de la réalité ; les mesures de qualité de service réalisées en conditions réelles. Ces données représentent parfaitement la réalité du terrain, mais ne permettent pas, par nature, d’avoir une vision exhaustive du territoire.

Aux yeux du régulateur, le fait de rentrer dans un tel degré de détail va révéler ce que les opérateurs entendent par « couverture » : est-ce uniquement les appels et les SMS qui passent ou bien profite-t-on pleinement de la 4G dans telle ou telle zone qui est indiquée comme couverte ? Pour l’Arcep, cela doit provoquer un électrochoc chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Provoquer un choc de transparence

« Il s’agit de provoquer un choc de transparence, pour réorienter la concurrence que se livrent les opérateurs, afin que celle-ci porte […] aussi sur les performances des réseaux », explique le gendarme des télécoms. Rappelons que le système qu’il propose a été présenté fin 2016 et qu’une expérimentation sur plusieurs mois s’est déroulée en Nouvelle Aquitaine.

En 2015, l’Arcep critiquait les cartes fournies par les opérateurs, qui « ne permettent pas de représenter toute la diversité du ressenti des utilisateurs, qui utilisent souvent leurs services dans des conditions moins idéales et attendent un niveau de qualité élevé ». L’instant jugeait crucial de « compléter les obligations » des opérateurs pour avoir des cartes plus réalistes.

Mises à jour à venir

Ces cartes évolueront afin de préciser le degré et la qualité de couverture avec des éléments plus récents ou de mieux renseigner la qualité de l’Internet mobile. Le gendarme des télécoms prévoit d’ici la fin de l’année de mener une enquête de qualité des services mobiles en métropole et de procéder à un contrôle du respect des obligations de déploiement 4G en outre-mer

En attendant les mises à jour du site, les développeurs peuvent, s’ils le souhaitent, s’en emparer pour concevoir de nouveaux services. En effet, les cartes comme toutes les données figurant sur le site sont diffusées en Open Data. Chacun peut donc se les approprier pour créer, par exemple, des outils de comparaison afin de savoir quel est le meilleur opérateur mobile.

(article mis à jour le 11 juillet avec la prise en compte de la France d’outre-mer)