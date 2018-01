Affaire intéressante du jour pour les passionnés d'informatique et d'électronique : le Raspberry Pi Model 3 B passe à 26 euros sur GearBest avec le code promo : jdgOctAllez0.

Le Raspberry Pi est un petit ordinateur programmable capable de faire des tas de choses. Il peut être utilisé pour faire de l’électronique, de la robotique, de la domotique, du multimédia et même une console de rétro-gaming.

Le Raspberry Pi Model 3 B embarque un ARM Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de mémoire, un GPU dual-core videocore IV et il est équipé du WiFi (802,11 b:g:n) et du Bluetooth 4.1.

Il dispose de 4 ports USB 2.0, d’un port Micro USB 2,5A, d’un port HDMI, un RJ45, un jack 3,5 mm, de connecteurs pour écran tactile et APN et d’un lecteur de cartes Micro SD. Cette troisième génération de Raspberry se veut jusqu’à 50 % plus performante que celles de la seconde génération tout en restant toujours très fonctionnelle.

Pourquoi nous vous recommandons ce produit ?

Parce qu’il permet une bonne initiation à l’informatique

Parce qu’il est performant pour des tas d’usage

Parce qu’il peut faire un beau cadeau pour des passionnés de technologie et les ados qui veulent se lancer dans la bidouille

