Lors des soldes d'été 2018, la tech est le secteur privilégié des bons plans... et des mauvais plans. Voici un petit guide fréquemment mis à jour pour ne pas vous tromper.

Après le Black Friday, le Cyber Monday et les soldes autour de Noël, les immanquables soldes d’été débarquent sur le web. Et comme d’habitude, de nombreux cyber-marchands s’empressent de vider leurs stocks de produits invendus, datés ou de mauvaise qualité à des prix ne défiant pas vraiment toute concurrence. Bref, les arnaques fleurissent ici et là, et c’est précisément pourquoi nous vous proposons ce petit guide qui ne vous présentera que des produits sûrs, qui ont été testés par les rédactions de FrAndroid et Numerama.

Philips Hue Starter pack — 99 €

C’est TOUJOURS le moment d’acheter des Philips Hue. C’est bien simple : c’est aujourd’hui l’un des meilleurs objets connectés du marché. Efficace, fiable, ouvert, compatible avec la majorité des assistants et des systèmes d’exploitation… bref, on adore. Le kit est aujourd’hui à 1 € sous la barre des 100 €, ce qui vous permettra de consommer un café en terrasse au Plomb du Cantal.

Carte mère Asus gaming + CPU Intel Core i7 8700K — 499 €

Vous voulez une carte mère typée gamer et un CPU que vous utiliserez 90 % à 10 % de sa puissance parce qu’il est complètement OVERKILL ? Franchement, nous aussi, donc on ne vous jugera pas. Surtout qu’à 399 €, c’est un beau socle de départ pour une configuration en 2018. Il ne vous manque plus qu’une carte graphique, un peu de RAM, un boîtier, des disques dur, un SSD, une alimentation… bon d’accord, pas mal de chose. Mais le kit est bien quand même. N’oubliez pas les 50 euros d’ODR sur la carte mère !

Nokia 8 — 300 €

Le Nokia 8 est un excellent smartphone qui signe le grand retour de Nokia sur Android. Nos confrères de FrAndroid l’ont adoré et nous ne pouvons que le recommander à qui voudrait de l’Android pur, sans fioriture, dans un appareil au design qui tranche avec ce que fait la concurrence. À ce prix-là, c’est cadeau.

TV LED LG 4K HDR 55 pouces — 499 €

Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ? Si tel est votre moto dans la vie, vous passerez à côté du design un peu cheap pour avoir une dalle plutôt colossale (55 pouces) définie en 4K, le tout sous les 500 €. LG a bonne réputation sur les téléviseurs, ce qui vous devrait vous éviter de mauvaises surprises.

Xbox One S, une manette et des jeux — 249 €

La Xbox One S est peut-être déjà la console la moins cher et au meilleur rapport qualité / prix. Alors quand Microsoft casse la tirelire pour ajouter Sea of Thieves, State of Decay 2, PUBG et des jeux pour 250 balles, on se dit que c’est vraiment une bonne affaire. En plus, le constructeur a promis que 2018 serait l’année — enfin — pour étoffer son catalogue. Le moment de craquer ?

Clef USB Kingston — 15 €

Vous cherchez une clef USB ? Kingston fait des clefs USB. En cette période de soldes, l’excellente data traveler passe à 15 € pour la version 64 Go, ce qui vous fait un petit disque dur de poche à trimballer partout. On en prendra deux.

Casque Sony MDR 1000X — 283 €

Je suis un excellent casque Bluetooth à réduction de bruit active, je possède un système tactile mettant la concurrence à l’âge de pierre, j’ai un son qui vient embêter Bose dans son pré carré et en plus je coûte aujourd’hui moins de 300 €, je suis je suis je suis… le casque Sony MDR 1000X bien sûr. Ne dites pas son nom en public.

Switch Netgear GS116E-200PES — 71,99 €

Avec ses 16 ports fournissent jusqu’à 2 000 Mbit/s de bande passante, le switch Netgear GS116E-200PES a largement de quoi alimenter vos appareils en toute sécurité. Il assure en prime l’essentiel des fonctionnalités réseaux avec, par exemple, la possibilité de gérer son trafic.

Manette iOS Steelseries Nimbus — 39,99 €

Le jeu vidéo sur mobile prend de plus en plus d’ampleur au fil des ans et il n’y a rien de mieux qu’une manette pour profiter des différents titres compatibles. La Nimbus de Steelseries est destinée aux utilisateurs iOS. Dotée d’une interface Bluetooth, elle assure 40 heures d’autonomie et comporte suffisamment de boutons pour améliorer l’ergonomie sur iPhone et iPad.

Cette liste sera mis à jour tout au long de la journée.