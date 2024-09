Lecture Zen Résumer l'article

Le fameux seigneur des ténèbres adopte bien des apparences au fil de l’œuvre de Tolkien, puis de la série des Anneaux de pouvoir. Entre Annatar et Halbrand, Sauron peut se transformer à sa guise. Voici ses visages les plus courants.

La saison 1 des Anneaux de pouvoir nous l’a bien montré : Sauron n’hésite pas à changer de forme pour berner ses ennemis. En prenant les traits de l’humain Halbrand dans la série de Prime Video, il gagne la confiance de Galadriel, pour mieux la trahir. Et dans cette saison 2, qui vient de débuter sur Prime Video le 29 août 2024, Sauron prend un nouveau visage, elfique cette fois : celui d’Annatar.

Combien d’apparences peut prendre le seigneur des ténèbres exactement ? Voici 9 d’entre elles, parmi les plus courantes.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les deux premières saisons des Anneaux de pouvoir, ainsi que sur Le Seigneur des anneaux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mairon

Avant de devenir le seigneur des ténèbres, Sauron était d’abord un Maia, une divinité du Valinor envoyée en Terre du Milieu par les Valar, les maîtres des Maiar. Alors connu sous le nom de Mairon, il propageait le bien autour de lui, utilisant notamment ses talents exceptionnels de métamorphe, avant de trahir les siens pour rejoindre les services de Morgoth.

L’Œil de Sauron

Il est difficile de faire plus iconique que cet Œil surpuissant, surplombant le Mordor dans la trilogie de Peter Jackson. Il se situe alors au-dessus de Barad-dûr, la forteresse et le repaire de Sauron. Ce dernier peut traquer les moindres mouvements de celles et ceux qui s’aventureraient dans le Mordor. C’est ce qui explique que Frodon et Sam doivent se montrer particulièrement prudents lors de leur traversée jusqu’au Mont Destin : plus ils s’approchent de l’Œil, et plus leur présence est facilement détectable.

Cette forme permet à Sauron d’exister, même après la perte de l’Anneau Unique, sans apparence physique : c’est son seul esprit qui contrôle l’Œil. Dans Le Silmarillion, Tolkien l’évoque juste après la chute de Númenor. Il écrit alors que « Sauron n’était pas fait de chair mortelle, et si la forme sous laquelle il avait fait tant de mal lui fut arrachée, et qu’il ne put plus jamais paraître aimable aux yeux des hommes, son esprit s’échappa du gouffre, passa comme l’ombre d’un vent sinistre sur la mer et regagna les Terres du Milieu et Mordor, sa demeure. »

Un ténébreux chevalier en armure

Sauron dans Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau. // Source : New Line Cinema

C’est la forme la plus commune de Sauron, avec celle de son Œil. Il s’agit de celle qu’il adopte dès lors qu’il rejoint Morgoth au cœur des ténèbres : une sorte de chevalier dont on ne distingue jamais le visage, vêtu d’une intimidante armure en fer et d’un casque massif, hérissé de pointes. On le voit notamment sous cette forme dans le prologue de La Communauté de l’Anneau.

Le Nécromancien

Durant le Troisième Âge, et après des années de long sommeil, Sauron a été qualifié sous le nom de Nécromancien. C’est alors qu’il adopte cette forme d’ombre que Gandalf commence à suspecter le retour du seigneur des ténèbres, à Dol Guldur, la Colline de la Sorcellerie Sombre.

L’humain Halbrand

Halbrand parvient à tromper Galadriel. // Source : Amazon Prime Video

Dans la saison 1 des Anneaux de pouvoir, Galadriel rencontre un naufragé, Halbrand, avec qui elle se lie d’amitié. Il se présente alors comme le roi perdu des Terres du Sud, celui dont le retour est tant attendu. L’Elfe va même combattre à ses côtés, avant de recevoir une terrible révélation : Halbrand est en réalité Sauron, celui que Galadriel cherchait pourtant désespérément à retrouver, et à éliminer.

Cette forme humaine est une façon d’endormir la vigilance des personnes autour de lui, pour mieux les inciter à suivre son dessein maléfique. Dans le premier épisode de la saison 2, on aperçoit son visage « intermédiaire », entre sa mort des mains d’Adar, et sa transformation en Halbrand : une sorte de masse informe, noire et gluante, qui a besoin de consommer de la chair fraîche pour survivre. Miam.

Annatar le Maia

Coucou Annatar. // Source : Prime Video

La saison 2 introduit une autre fausse identité de Sauron : celle d’Annatar. Dans l’épisode 2, alors qu’il vient de renouer avec Celebrimbor, il révèle ainsi ce qu’il présente comme sa véritable forme : celle d’un dieu Valar, tout droit venu du Valinor pour guérir la Terre du Milieu. L’Elfe forgeron lui donne alors son entière confiance et entame avec lui un chantier bien chargé : créer des anneaux de pouvoir pour les Nains, ainsi que pour les humains, après ceux des Elfes, mis au point dans la saison 1.

Un grand loup (ou un loup-garou)

Sauron peut également prendre différentes formes animales, comme celle d’un grand loup. Cela n’a rien d’étonnant puisque les loups-garous sont des servants de Sauron. Seuls les Elfes et les Nains osèrent alors le défier.

Pour aller plus loin On a vu toute la saison 2 des Anneaux de pouvoir : notre avis sans spoiler

Un serpent

Pendant les nombreux conflits qui opposeront l’armée de Morgoth et celle des humains et des Elfes, Sauron prendra de multiples formes. On dit notamment que lors d’une bataille, il prit l’apparence d’un grand serpent pour affronter ses adversaires.

Un vampire

Dans Le Silmarillion, Tolkien raconte que les vampires sont au service de Morgoth et de Sauron. Ce dernier prendra parfois l’apparence de ses sbires pour mieux s’échapper.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !