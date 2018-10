Faire des gif, rien de plus simple en 2018 sur un Mac ou un PC. Et pourtant, il faut connaître les bonnes applications ou les services adéquats qui permettent de créer des gif rapidement et simplement pour éviter de se perdre dans des manipulations difficiles sur des logiciels professionnels. On vous explique tout.

Loin d’être démodé, le gif a fait son retour en force ces dernières années, au point de devenir un format incontournable de la culture web. On ne compte plus les mèmes qui les utilisent à des fins humoristiques ou parodiques. Pour s’y retrouver, des sites comme Giphy permettent de recherche des images animées par sujets, au sein d’une immense collection remplie par la communauté.

Surfant sur la mode du « gif revival », des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter permettent également de rechercher et s’envoyer des gif. Mais parfois, tous les gifs du monde ne suffisent pas et on aimerait bien créer les siens, que ce soit pour saisir un instant de vie ou illustrer un article. Et là, on s’aperçoit que la tâche n’est pas aussi simple qu’elle n’y paraît.

Ce guide vous explique comment créer un gif simplement, quel que soit l’appareil sur lequel vous le lisez.

Sur ordinateur

Sur Mac Giphy Capture sur macOS

L’outil proposé par Giphy permet aux utilisateurs de macOS d’enregistrer des gif en haute définition très simplement. Giphy Capture (lien direct) peut capturer tout ce qui se passe à l’écran du Mac et l’enregistrer en gif. Oui, cela signifie que vous pourrez capturer un moment d’une vidéo, d’un jeu vidéo ou ce que vous êtes en train de faire.

Lancez l’application

Redimensionnez la zone verte pour qu’elle corresponde à ce que vous souhaitez capturer

pour qu’elle corresponde à ce que vous souhaitez capturer Appuyez sur le bouton rouge pour lancer l’enregistrement : ne vous souciez pas de sa durée, vous pourrez tout régler par la suite. Pensez bien à lancer vos vidéos un peu avant l’enregistrement du gif.

Une fois que l’enregistrement est fait, il apparaît en vignette. Cliquer sur une vignette ouvre un éditeur simple. Vous pouvez couper votre gif mais aussi le redimensionner (un gif est très lourd, n’hésitez pas à le passer en 480p) et choisir comment vous souhaitez qu’il boucle (en ping pong, à l’envers…). Vous pouvez également ajouter une légende et prévisualiser la taille que fera le gif avant de l’exporter sur votre ordinateur ou directement sur le site de Giphy.

Sur Windows ScreenToGif sur Windows

Giphy n’ayant pas daigné proposer sa solution miracle sur Windows 10, il faut se rabattre sur un logiciel certes laid, mais qui est somme toute très compétent (et open source) : ScreenToGif. ScreenToGif permet de faire à peu près tout ce que fait Giphy Capture. Il se télécharge à cette adresse (lien direct).

Lancez l’application

Redimensionnez la fenêtre pour qu’elle prenne tout ce que vous souhaitez capturer.

pour qu’elle prenne tout ce que vous souhaitez capturer. Lancez l’enregistrement.

Une autre fenêtre s’ouvre et vous offre un visuel des interface à la Windows Vista avec de multiples onglets pour passer à l’édition.

Difficile de s’y retrouver, mais vous pourrez couper votre gif image par image, supprimer les duplicatas, réduire la qualité de l’ensemble et exporter votre fichier comme bon vous semble.

Faire un gif sur le web GIF Maker sur le web

Pas besoin de télécharger une application sur Windows ou macOS pour faire un gif. GIF Maker peut s’en charger pour vous, pour peu que vous ayez un fichier vidéo ou des images à compiler pour faire votre gif. Vous pouvez également coller une vidéo YouTube ou Vimeo directement dans la barre d’adresse et GIF Maker la transformera en gif. Vous pourrez ensuite éditer le fichier avant de l’exporter.

Problème de GIF Maker : vous pouvez partager, intégrer ou télécharger un fichier, mais Giphy, contrairement à ce qu’indique son nom, ne vous laisse télécharger que des formats webp. EZGifMaker est moins simple d’accès mais vous permettra de faire un export vers gif plus simple, si c’est votre finalité.

Enfin, si vous avez une vidéo et que vous souhaitez simplement la convertir en gif, cloudconvert fait un travail parfait.

Article publié initialement le 9 avril 2016