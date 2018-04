L'état du déploiement des réseaux 4G est communiqué chaque mois par l'agence nationale des fréquences, en indiquant notamment le nombre de supports 4G autorisés et activés en France.

Comment se passe le déploiement des réseaux 4G en France ? Alors que les opérateurs commencent à regarder vers la 5G, qui est la prochaine norme de téléphonie mobile, l’extension de la couverture en 4G se poursuit avec le souci de desservir tout le territoire, ou en tout cas la surface la plus vaste possible, maintenant que l’essentiel de la population y a accès.

Or, il n’est pas simple pour le profane de savoir clairement où en sont les grands opérateurs dans ce travail de déploiement. Aussi, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) publie chaque mois un rapport rendant compte des efforts fournis par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile dans le très haut débit mobile.

Il est important de noter qu’il ne s’agit pas pour l’établissement public de juger de la qualité des réseaux mais de faire un point sur leur développement, en tenant compte des données remontées par les opérateurs. Il y a en particulier un focus sur l’installation et l’activation des supports acheminant les communications.

Panorama général de la 4G en France

En date du 1er avril 2018, 40 000 supports 4G ont été autorisés pour la totalité des opérateurs. Ces installations, en très grande majorité situées sur le territoire métropolitain, là où vit l’essentiel de la population, sont pratiquement toutes en service. 35 551 supports sont en fonctionnement, soit plus de 88,8 % de l’ensemble des infrastructures.

Dans cette course au déploiement, on remarque que trois opérateurs sont au coude à coude : Orange compte 14 981 sites 4G en service, suivi de très près par SFR, qui en a 14 977 et Bouygyes Telecom, avec 14 828 infrastructures. Ils ont respectivement l’autorisation d’en activer en tout 16 874, 16 879 et 16 964.

Et Free Mobile dans tout ça ? Le quatrième opérateur a naturellement beaucoup à faire car il est arrivé sur le marché de la téléphonie mobile bien après ses concurrents. Le groupe a quand même bien réduit l’écart puisqu’il compte 10 258 sites 4G actifs sur un total de 13 222 infrastructures autorisées.

Au global, les demandes d’autorisation de sites 4G enregistrées en mars sont en hausse de 1,6 % par rapport au 1er février, relève l’établissement public. Les mises en service 4G sont aussi en progression avec une croissance de 1,3 %.

Dans le détail, l’ANFR annonce une hausse de 1,7 % dans la bande 2,6 GHz, 1,9 % sur la bande 800 MHz, 3,3 % sur la bande 1 800 MHz, 6,2 % dans celle à 700 MHz et 43,8 % pour la bande 2,1 GHz.

Antennes 4G en Métropole

Au 1er avril 700 700 800 800 2100 2100 2600 2600 1800 1800 Total Total Situation Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Orange 6 1 14 404 12 256 730 192 8 357 7 709 6 229 5 204 16 874 14 981 SFR 0 0 16 510 14 655 371 33 5 907 5 125 10 885 9 116 16 879 14 977 Bouygues Tel 56 24 15 882 13 199 1 829 851 4 906 2 308 10 421 8 418 16 964 14 828 Free Mobile 1 697 1 246 0 0 0 0 12 968 10 188 11 892 8 672 13 222 10 258 Total théorique 1 759 1 271 46 796 40 110 2 930 1 076 32 138 25 330 39 427 31 410 63 939 55 044 Total supports 1 748 1 267 30 436 26 724 2 847 1 058 25 276 20 648 27 531 22 521 37 957 33 822

Antennes 4G en Outre-Mer

Au 1er avril 700 700 800 800 2100 2100 2600 2600 1800 1800 Total Total Situation Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs Prêts Actifs BPT 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 7 5 Digicel 0 0 77 0 0 0 91 0 296 0 347 0 GlobalTel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Gouv Nelle Calédonie (OPT) 0 0 111 109 0 0 1 1 101 97 205 200 Orange 0 0 386 321 0 0 145 112 785 742 828 784 OutreMer Télécom 0 0 297 293 0 0 295 294 295 293 297 296 PMT/Vodafone 0 0 15 15 19 18 0 0 0 0 21 20 SRR 0 0 400 369 0 0 251 155 2 0 407 374 Telco OI 0 0 166 165 0 0 0 0 216 164 216 165 VITI SAS 0 0 24 24 0 0 29 27 0 0 46 44 Total théorique 0 0 1 487 1 301 19 18 816 589 1 700 1 296 2 379 1 888 Total supports 0 0 1 359 1 221 19 18 779 584 1 495 1 226 2 043 1 729