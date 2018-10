Vous souhaitez changer de smartphone ? C'est une bonne idée : 2018 est une année incroyable pour la téléphonie intelligente. Non seulement le haut de gamme déchire, mais en plus, tous les budgets ont des solutions idéales. Petit tour.

Cet article a été mis à jour en octobre 2018 avec une nouvelle sélection de produits.

Mine de rien, si vous utilisez un smartphone aujourd’hui, il y a de fortes chances que ce soit l’ordinateur sur lequel vous passez le plus de temps : ce serait donc dommage de le choisir à la légère. Ce qui est plutôt chouette depuis quelques années, c’est que le smartphone a conquis toutes les gammes et on trouve d’excellents produits pour tous les budgets. Ne vous attendez pas à ce qu’un engin à moins de 100 euros soit aussi efficace qu’un appareil qui en vaut 1600, ni qu’il ait les mêmes prestations en termes de SAV ou de suivi des mises à jour logicielles, mais on peut aujourd’hui avoir une bonne expérience d’informatique mobile avec des appareils entrée de gamme. Surtout ceux que nous recommandons.

Pour élaborer ce guide, nous avons mis à contribution l’équipe de FrAndroid qui a une belle expertise pour tout ce qui touche à l’univers de l’écosystème Google. Nous avons ensuite fait nos choix parmi leurs suggestions en les confrontant à nos propres tests, ce qui nous permet de vous proposer des produits qui ne vous décevront pas, sur chaque gamme de prix. Nous avons enlevé Microsoft de ce guide d’achat pour des raisons évidentes et BlackBerry pour ses positions sur les données personnelles.

De même, nous avons mis en avant des modèles mis à jour par les constructeurs vers la dernière version en date du système d’exploitation qui les fait tourner. Android 8.0 a été retenu, en attendant que 9.0 soit déployé.

Si vous souhaitez un iPhone, nous vous proposons également un guide dédié aux appareils Apple.

Plus de 600 € Photos magnifiques, sécurité et réalité augmentée : ces smartphones savent tout faire

iPhone XS

iPhone XS

L’iPhone XS est le smartphone le plus bluffant du moment, qui cumule les avancées de l’iPhone X et la maîtrise d’Apple sur iOS 12 pour s’imposer comme le maître de la fin d’année. Si vous souhaitez découvrir iOS dans sa version entièrement tactile, profiter d’un appareil photo hors norme et d’un écran OLED à couper le souffle, l’iPhone XS n’est pas un choix par défaut : c’est un plaisir à redécouvrir au quotidien.

En apparence, l’iPhone XS n’est pas neuf, mais dans ses entrailles, tout a changé. Que dire du CPU A12 Bionic, si ce n’est qu’il met plusieurs longueurs au meilleur processeur de Qualcomm ? Que dire de l’appareil photo, si ce n’est qu’il propose des clichés à couper le souffle, sans s’encombrer de fioritures ? Que dire encore de la robe en verre, or rosé, parfaitement maîtrisée et aux finitions parfaites ?

Bref, tout dans l’iPhone XS transpire l’excellence. Sur iOS, vous n’aurez cette année que deux concurrents à mettre dans la balance : l’iPhone X en destockage chez les e-commerçants ou les opérateurs, ou l’iPhone Xr, pas encore sorti, mais qui promet d’excellentes performances à un prix inférieur.

L’iPhone XS Max, quant à lui, est réservé à celles et ceux qui aiment les grands écrans — ce n’est pas forcément le choix par défaut cette année. À partir de 1 159 €, le XS classique est déjà l’un des smartphones les plus onéreux du marché. Mais à l’usage, on sait pourquoi on paie.

Modèle Apple iPhone XS Écran 5,8 pouces Super AMOLED Processeur Apple A12 Bionic 64 bits Stockage 64, 256 ou 512 Go Capteur biométrique Face ID (reconnaissance faciale) Assistant vocal Siri Disponibilité 14 septembre 2018

Alternative : Google Pixel 3 (Android 9.0)

Alternative : Google Pixel 3 (Android 9.0)

C’est fait : Google a enfin sorti ses smartphones phares en France. Et le moins qu’on puisse dire après nos premières prises en main, c’est qu’au niveau des finitions, les Pixel 3 sont au-dessus du lot. Une valeur sûre, aussi bien matérielle, logicielle et du côté des mises à jour qui fera un beau cadeau en fin d’année au pied du sapin.

Les Google Pixel 3 seront probablement sacrés photophones de l’année. Si nous avons choisi de les recommander les yeux fermés dans ce guide, avant même un test complet, c’est que nos premières impressions nous ont rassurés sur l’avance prise par Google sur ce point fondamental. Aujourd’hui, avec un capteur 12 mpx, Google fait bien mieux que les autres constructeurs Android. Entre un Pixel 3 et un iPhone XS, votre cœur pourra balancer sur la photographie : à vous de voir quel style de photos vous préférez.

Mais Google a aussi raffiné son produit sur tous les aspects : le vibreur propose un retour haptique bluffant, le système d’exploitation est ultra-fluide, les haut parleurs à l’avant offrent un excellent son et l’ensemble est propulsé par les derniers processeurs Qualcomm. Le tout, dans une coque en verre magnifique, certifiée IP 68. Bref, en 2018, l’écosystème Android lance son champion naturel dans la bataille.

Le choix d’un Pixel 3 XL sera une question de goût (et de place dans la main).

Modèle Google Pixel 3 Écran 5,5 pouces OLED Processeur Qualcomm Snapdragon 845 64 bits Mémoire vive 4 Go Stockage 64 ou 128 Go Capteur biométrique Oui (dorsal) Appareil photo 12,2 mégapixels, Dual Pixel Assistant vocal Google Assistant Disponibilité 4 novembre 2018

Entre 300 et 600 € Quels sont les smartphones au meilleur rapport qualité-prix ?

OnePlus 6 (Android 9.0)

OnePlus 6 (Android 9.0)

OnePlus n’en finit plus de gagner du gallon et le prouve une nouvelle fois avec son OnePlus 6, successeur du OnePlus 5T et qui sera remplacé sous peu par le OnePlus 6T.

Caché derrière un écran AMOLED de 6,28 pouces, le OnePlus 6 est animé par un SoC Snapdragon 845 de Qualcomm, le nec plus ultra à l’heure actuelle. Le reste de la fiche technique est tout aussi garni : jusqu’à 8 Go de RAM, un double capteur à l’arrière (16 + 20), une batterie de 3 300 mAh compatible avec la recharge rapide ou encore un GPU Adreno 630.

Toutes ces caractéristiques associées font du OnePlus 6 un véritable challenger sur le marché des téléphones tournant sous Android, offrant des prestations haut de gamme à un prix raisonnable.

Alternative 1 : Nokia 7.1 (Android 8.0)

Alternative 1 : Nokia 7.1 (Android 8.0)

Depuis quelques années, Nokia fait une belle percée dans le cœur des utilisateurs de smartphones sous Android en proposant des modèles bien finis et vendus au juste prix. La marque, opérée par HMD, a clairement refait sa réputation et part à la conquête de tous les segments de prix. Le Nokia 7.1 est la bonne surprise de la fin d’année 2018.

Le petit smartphone, qui tient bien en mains, multiplie les points forts : Android en version pure, un appareil photo correct, une certification IP 52, des finitions exemplaires, le NFC, un bel écran full HD 1080p, un capteur d’empreinte bien placé pour le déverrouillage… bref, c’est un smartphone qui mêle l’élégance aux performances, sans demander un budget colossal. Nokia propose d’ailleurs une offre de remboursement de 30 € jusqu’à la fin de l’année, ce qui fait passer le 7.1 sous la barre des 300 €. Bonne affaire.

Alternative 2 : iPhone 8

Alternative 2 : iPhone 8

Dans la gamme actuelle d’Apple, l’iPhone 8 est le smartphone 4,7 pouces de référence : moins onéreux que le haut de gamme mais terriblement puissant… et joli — l’un des iPhone avec le plus bel alliage de matériaux jamais conçu. Reposant sur le même design que le 6 et le 7 — la finition en verre en plus —, soit un design n’ayant plus rien à prouver, il intègre la puce A11 64 bits encore capable de faire tourner toutes les applications disponibles sur l’App Store et aussi bien lotie que la plupart des smartphones Android actuels.

Ce n’est pas le moins cher des iPhone, puisque le 7 existe encore, mais c’est un bon rapport qualité/prix pour qui souhaite évoluer sous iOS et passer à une diagonale d’écran supérieure à celle d’un iPhone 5.

Moins de 300 € Comment profiter de la 4G à petit prix

Xiaomi Mi A2 (Android 8.1)

Xiaomi Mi A2 (Android 8.1)

Android « pur » est parfois un argument qui compte quand on se tourne vers les smartphones de l’écosystème Google. Et dans la catégorie de l’entrée de gamme, il n’y a probablement pas meilleur produit que le Xiaomi Mi A2.

Ses caractéristiques techniques vous permettront de faire tout ce que vous voudrez avec, notamment du côté des photos et son prix est plutôt doux. Le tout, dans le programme Android One qui vous garantit des mises à jour.

Alternative : Honor 9 Lite (Android 8.0)

Alternative : Honor 9 Lite (Android 8.0)

Malgré son prix riquiqui, l’Honor 9 Lite tourne, de base, sous Android Oreo. Ce qui lui confère déjà un sérieux atout au niveau du suivi des mises à jours. Autre argument qui joue en sa faveur : il dispose d’un double capteur à l’avant permettant de faire des selfies avec un effet bokeh.

Autrement, l’Honor 9 Lite arbore un écran confortable de 5,65 pouces et se prévaut d’un capteur d’empreinte digitale. Il bénéficie enfin d’une ergonomie supérieure à celle d’un Honor 7X.