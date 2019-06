La mission VA248 prend son envol ce jeudi 20 juin, à partir de 23h43, heure de Paris. Un lancement à suivre en direct.

Deux satellites sont à convoyer jusqu’en orbite géostationnaire : EutelSat 7C et T-16. Le premier est un satellite de communications qui couvrira l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient en augmentant significativement la capacité de diffusion de la télévision numérique. Le second, également satellite de communications, couvrira le territoire des USA, y compris l’Alaska, Hawaï et Porto Rico.

Le transport des deux satellites se fait avec une fusée Ariane 5 ECA, dont la particularité est de pouvoir acheminer 10 tonnes de charge utile en orbite de transfert géostationnaire. Presque le poids des deux satellites réunis : 6,33 tonnes pour T-16 et 3,4 tonnes pour EutelSat 7C. La fusée Ariane 5 ECA est le seul modèle de lanceur de la gamme qu’utilise encore Arianespace, en attendant Ariane 6.

Il faudra environ une demi-heure à Ariane 5 ECA pour atteindre l’altitude de libération des deux satellites. Une fois les deux engins lâchés dans le vide spatial, il leur faudra encore atteindre leur altitude finale, à près de 36 000 km d’altitude, et procéder à des tests pour vérifier leur bon fonctionnement avant d’entrer en service actif. La carrière opérationnelle des deux satellites doit être de 15 ans.

Vous pouvez assister au décollage de la mission VA248 le jeudi 20 juin, à partir de 23h43, heure de Paris. Un horaire tardif si vous vivez en métropole, mais qui peut être supporté si vous veillez un peu plus tard que d’habitude (il sera par contre 18h43 à Kourou). Comme toujours avec Arianespace, le vol va décoller du centre spatial guyanais.

Are you ready for liftoff ? #Arianespace’s next launch is scheduled for June 20, when an #Ariane5 will deliver the T-16 and EUTELSAT 7C telecommunications satellites to geostationary transfer orbit. #VA248 #MissiontoSuccess @Eutelsat_SA @sslmda @AirbusSpace pic.twitter.com/VjNk0wJhK8

— Stéphane Israël (@arianespaceceo) June 14, 2019