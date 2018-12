Un cargo de SpaceX devait décoller le 4 décembre pour une mission de ravitaillement. La mission est repoussée à 24 heures : de la nourriture destinée à des souris astronautes de la Station Spatiale internationale a moisi.

La mission CRS-16 de SpaceX devait décoller le 4 décembre 2018 afin de ravitailler la Station Spatiale internationale. C’était sans compter sur un détail qui vient de repousser ce départ de 24 heures : la nourriture prévue pour les souris d’une expérience scientifique présente des traces de pourriture.

Le 3 décembre, le directeur scientifique adjoint de l’ISS Kirt Costello a annoncé lors d’une conférence de presse que cet incident retardait le départ de la fusée Falcon 9 envoyée dans le cadre d’un contrat entre la Nasa et SpaceX.

« Nous avons déjà pré-emballé la nourriture, elle est dans le Dragon de SpaceX. La nourriture que nous considérons désormais douteuse sera enlevée et ne sera pas réutilisée », a déclaré Kirt Costello, cité par Quartz. L’Agence spatiale américaine a confirmé que la mission était retardée au 5 décembre dans un tweet.

To allow for time to replace parts of an @ISS_Research experiment, the launch of the @SpaceX cargo resupply mission to the International @Space_Station is now targeted for 1:16pm ET on Wed., Dec. 5. Details : https://t.co/EvShjud5ws pic.twitter.com/4Ug8xmfs69

— NASA (@NASA) December 4, 2018