Pratiquement deux mois se sont écoulés depuis l'échec de la mission Soyouz MS-11. Aujourd'hui, les vols habités vers l'ISS reprennent, avec un décollage planifié à 12h41.

Les rotations d’équipage vers la Station spatiale internationale (ISS) vont reprendre. Ce lundi 3 décembre à 12h31, heure française, une fusée Soyouz prendra son envol depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, avec trois personnes à bord. Le commandant russe, Oleg Kononenko, sera accompagné de deux ingénieurs de vol : l’Américaine Anne McClain et le Canadien David Saint-Jacques.

Cette mission, MS-11, est la première depuis l’incident de MS-10, survenu il y a un peu moins de deux mois. À la mi-octobre, le lanceur qui devait transporter deux personnes à bord de l’ISS n’a pas pu atteindre une vitesse suffisante pour s’élever à la bonne altitude, obligeant l’engin à revenir précipitamment sur Terre. Un incident certain, mais contrôlé : personne n’a été tué ou blessé.

Début novembre, les conclusions d’une commission d’enquête russe ont expliqué la défaillance de la mission Soyouz MS-10 par la découverte d’un défaut sur un capteur au moment de l’assemblage. Celui-ci aurait été déformé et, de fil en aiguille, a impacté le bon largage d’un des quatre boosters, qui devait se faire une fois réalisée la purge du réservoir d’oxygène.

Bien que les missions Soyouz sont effectivement réputées pour leur fiabilité, qui a pu être démontrée au cours des dernières décennies, et sur laquelle la NASA se repose en toute confiance pour transporter ses équipes dans l’espace, l’incident d’octobre a exposé au grand jour l’insuffisance des moyens d’accès à l’espace : si Soyouz défaille, il n’y a plus rien pour transporter des personnes sur l’ISS.

The Soyuz MS-11 rocket that will launch three new crew members to the station on Monday at 6:31am ET rolled out to the launch pad today. Cosmonaut Oleg Kononenko will lead astronauts Anne McClain and David Saint-Jacques when they blast off to their new home in space. pic.twitter.com/iDaBIeUFWG

— Intl. Space Station (@Space_Station) December 1, 2018