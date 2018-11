Pour raconter les aventures de la sonde InSight envoyée sur Mars, la Nasa a personnifié un compte Twitter. Grâce à une voix imaginaire, le bolide raconte ses exploits via @NASAInSight.

« Aaah… profiter du soleil avec mes panneaux solaires » : la Nasa tente de rendre sa mission InSight la plus vivante possible sur Twitter. Alors que la sonde s’est posée sur Mars le 26 novembre, l’Agence spatiale américaine fait vivre au grand public les premières heures du bolide sur la planète rouge via le compte @NASAInSight.

Pour rendre ce spectacle encore plus captivant, la Nasa a décidé de personnifier ses tweets en donnant l’impression que c’est InSight qui nous raconte ses aventures. Peu après son atterrissage, la sonde s’est par exemple confiée sur ses impressions après un si « long voyage. »

« Recharger mes batteries »

« Cela fait du bien de m’étirer un peu et de recharger (littéralement) mes batteries. Voilà tout ce dont j’avais besoin pour vraiment commencer à être en phase avec Mars », écrit l’agence spatiale en prêtant une voix imaginaire à InSight.

Aaah…soaking up the Sun with my solar panels. 🌞 After a long flight, and thrilling #MarsLanding, it feels great to get a good stretch and recharge my batteries. (Like, literally.) It’s just what I’ll need to really start getting in tune with #Mars. https://t.co/yse3VEst3G pic.twitter.com/LpsiI0KNNz — NASAInSight (@NASAInSight) November 27, 2018

Pour accompagner l’un des 2 premiers clichés saisissants immortalisés par la sonde, la Nasa a également tweeté en faisant semblant de parler à la place d’InSight. Évoquant un paysage d’ « une beauté tranquille », la sonde s’est enthousiasmée à l’idée de pouvoir bientôt « explorer [sa] nouvelle maison. »

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASAInSight (@NASAInSight) November 27, 2018

Fière de ses acolytes MarCO

Sur ce compte Twitter où la sonde InSight parle à al première personne, elle adresse un petit message d’encouragement à MarCO (Mars Cube One), les 2 satellites envoyés en même temps qu’elle sur Mars. MaCO-A et MarCO-B ont notamment accompagné InSight lors de sa descente vers Mars. Ce sont eux qui ont transmis vers la Terre les mesures permettant de vérifier le fonctionnement de la sonde. « A bientôt, MarCO !Vous avez osé des choses puissantes et les avez réussies. Je suis si fière », écrit la Nasa sur ce compte Twitter.

So long, #MarCO, and thank you so much ! You dared mighty things, and saw them through. So proud. https://t.co/R0pEshBCDA — NASAInSight (@NASAInSight) November 26, 2018

La façon dont la Nasa personnifie la sonde InSight rappelle la manière dont l’Agence spatiale européenne avait raconté la mission de l’avertisseur Philae avec la sonde Rosetta. Sur le compte @Philae2014, l’agence parlait à la première personne pour dire que Philae envoyait des « cartes postales » de sa mission ou que « [ses] scientifiques » avaient fait de nouvelles découvertes.