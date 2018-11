Elon Musk a finalement renommé son lanceur lourd, anciennement intitulé BFR. Il s'appelle dorénavant Starship. Et son booster sera nommé « Super Heavy ».

Elon Musk a changé d’avis. Son lanceur lourd Big Falcon Rocket (surnommé le plus souvent Big Fucking Rocket) a désormais un nouveau nom. Le premier étage s’appellera Starship (vaisseau spatial) tandis que le booster est renommé Super Heavy (très lourd), a déclaré le patron de SpaceX sur Twitter, le 20 novembre 2018.

Technically, two parts : Starship is the spaceship/upper stage & Super Heavy is the rocket booster needed to escape Earth’s deep gravity well (not needed for other planets or moons)

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2018