Nelly Lesage - il y a 50 minutes Sciences

En février 2018, le rover Opportunity a assisté à son 5 000e lever de soleil sur Mars. Des scientifiques ont composé une musique de 2 minutes inspirée par le cliché de cette aube particulière.

À quoi ressemble un lever du soleil sur la planète rouge ? Pour les êtres humains, les chances d’assister à ce spectacle sont encore minces. Grâce aux données enregistrées par Opportunity sur Mars et au travail de scientifiques, il est désormais possible d’écouter le son de la 5 000e aube vécue par le rover sur la planète tant convoitée par Elon Musk.

Même si le rover Opportunity reste silencieux depuis quelques mois, le cliché qu’il a immortalisé ce matin-là sur la planète a permis aux chercheurs Domenico Vicinanza de l’université Anglia Ruskin et Genevieve Williams de l’université d’Exeter de composer une œuvre musicale de 2 minutes. Elle a été publiée le 7 novembre 2018 sur YouTube.

Le rover a assisté au début de son 5 000e jour sur la planète le 17 février dernier. Sur Mars, une journée dure environ 40 minutes de plus que sur Terre.

Une hauteur associée à chaque pixel

Pour créer les sonorités associées à ce petit matin martien, les chercheurs ont observé l’image prise par le robot de gauche à droite. Comme l’explique l’université Anglia Ruskin dans un communiqué, ils ont examiné « les informations de luminosité et de couleur » de chaque pixel du cliché : des algorithmes ont ensuite « associé à chaque élément une hauteur et une mélodie spécifiques. »

Résultat ? Le fond sombre du cliché est interprété par les algorithmes comme des sonorités lentes, tandis que les teintes les plus claires et brillantes, expliquées par la présence du soleil, ont été traduites par des sons plus aigus.

Les deux scientifiques s’apprêtent à présenter leur création lors de la conférence SC18, organisée à Dallas entre les 11 et 16 novembre et consacrée au calcul informatique de haute performance. Pour une écoute plus impressionnante, ils utiliseront des transducteurs de vibration, afin que le public présent puisse avoir la sensation un peu plus intimiste de vivre un véritable lever du soleil sur Mars.