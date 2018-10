Avec l'incident de la mission Soyouz MS-10, le record de fiabilité du programme russe a pris fin. Il a aussi mis en lumière le problème de l'accès à l'ISS, qui ne repose que sur les Russes depuis que les Américains ont arrêté la navette spatiale en 2011. Et montré la nécessité d'avoir des solutions alternatives.

« Les vols spatiaux sont difficiles ». Cette remarque, lâchée par l’astronaute allemand Alexander Gerst alors qu’il réagissait à l’atterrissage d’urgence de la mission Soyouz MS-10, au Kazakhstan, est un doux euphémisme. Elle reflète à peine l’extrême complexité technique qu’il y a à transporter un équipage humain dans l’espace et à le ramener sur Terre, sain et sauf.

Ce qu’elle ne montre pas, en revanche, c’est l’incertitude dans laquelle l’avenir de la Station spatiale internationale vient d’être plongée, au moins à court terme. En effet, la défaillance du lanceur — qui fait l’objet d’une enquête, a annoncé jeudi 11 octobre l’agence russe Roscosmos — vient de rappeler à tout le monde la dépendance totale de l’ISS à l’égard du programme Soyouz.

Glad our friends are fine. Thanks to the rescue force of >1000 SAR professionals ! Today showed again what an amazing vehicle the #Soyuz is, to be able to safe the crew from such a failure. Spaceflight is hard. And we must keep trying for the benefit of humankind.#Exp57 #SoyuzMS10 pic.twitter.com/Gylnn98UE9

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) October 11, 2018