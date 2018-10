Le décollage de la mission Soyouz MS-10 surviendra le jeudi 11 octobre. Un lancement à suivre en direct.

La mission Soyouz MS-10 va acheminer deux personnes jusqu’à la Station spatiale internationale, qui se trouve en orbite autour de la Terre à près de 400 km d’altitude. C’est l’agence spatiale russe, Roscosmos, qui sera aux commandes, en mettant à disposition le lanceur Soyouz et le véhicule spatial du même nom.

Les deux astronautes concernés par ce vol sont le Russe Alekseï Ovtchinine, qui officie en tant que commandant de bord pour cette mission, et l’Américain Nick Hague. Le premier a déjà eu une expérience à bord de l’ISS, en 2016. À bord, ils côtoieront les astronautes Alexander Gerst (Allemagne), Serena Auñón-Chancellor (États-Unis) et Sergueï Prokopyev (Russe).

À noter que l’Allemand officie comme commandant à bord de l’ISS.

Les deux astronautes qui rejoignent les trois autres de la mission Expédition 57 n’auront pas le temps de chômer : selon la Nasa, des centaines d’expérimentations sont prévues, que ce soit en biologie, en biotechnologie, en sciences physiques ou encore en sciences de la terre.

Le décollage aura lieu le jeudi 11 octobre, à 10h40 heure française (en métropole). Comme d’habitude avec les missions Soyouz, le vol MS-10 partira du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. L’amarrage à la Station spatiale internationale surviendra six heures tard, le temps d’achever les manœuvres de vol.

.@AstroHague is preparing to launch Thursday, Oct. 11, on his first space mission – a six-month stay on @Space_Station. Launching at 4:40am ET, six hours later, he and his crewmate will dock to the station at 10:44am ET. Details on how to watch live : https://t.co/dvVJcxaVKQ pic.twitter.com/5F4SWGsCNu

