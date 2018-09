Papiers, cartons, plastiques, barquettes, verres... vous hésitez parfois entre deux poubelles au moment de jeter un déchet ? Voici quelques conseils pour vous aider à savoir quels produits vous pouvez mettre dans la benne des emballages recyclables.

Chacun de nous trie en moyenne 47,6 kilogrammes d’emballages ménagers par an, dont 16,5 kilogrammes de papier, carton, acier, aluminium et plastique, selon les estimations d’Eco Emballages. Bien que ces chiffres soient encourageants, il serait sans doute possible de faire mieux. Par exemple, en mettant fin au doute qui surgit parfois au moment de jeter certains emballages : poubelle normale ou poubelle jaune ?

Cette question n’est pas si anodine : au Royaume-Uni, la BBC a noté le 21 septembre 2018 que 47 % des gens d’un même foyer ne tombaient pas d’accord au moment de savoir quel plastique va ou ne va pas dans la poubelle du recyclage — 26 % des Britanniques auraient même cette querelle plus d’une fois par mois.

« On le jette dans quelle poubelle ? » : source d’un vrai dilemme

Pour vous éviter ce dilemme mensuel, et vous aider à faire le bon geste écologique, voici quelques conseils pour savoir quels produits vous pouvez bel et bien déposer dans la poubelle de recyclage. Néanmoins, ces consignes varient selon l’endroit où vous habitez : vous pouvez vérifier les règles qui s’appliquent dans votre commune à l’aide d’une application comme Guide du tri (sur iOS et Android).

Carton, papier Pas d’hésitation : ces emballages vont dans le bac jaune

Commençons par le plus simple : les produits que vous pouvez jeter dans la poubelle jaune sans hésitation. Les emballages composés de papier, de carton, d’acier, d’aluminium, y compris les briques alimentaires, peuvent être recyclés.

En acier et/ou aluminium : les canettes, les boîtes de conserve, les aérosols, les revues et journaux (sans leur plastique) ;

En carton et/ou papier : les boîtes de gâteau, de céréales ou le carton entourant vos yaourts ;

Briques alimentaires : la soupe, le lait, les jus de fruits.

Plastiques Tous les plastiques ne sont pas identiques

Le geste de tri est déjà moins évident quand il s’agit d’emballages en plastique : il faut déjà savoir que tous les formats ne se recyclent pas. Voici les deux commandements qu’Eco Emballages conseille de suivre lorsque vous voulez jeter un plastique au tri sélectif.

Les bouteilles ou les flacons vont dans le bac de tri : les bouteilles d’eau, d’huile, l’emballage du liquide vaisselle, des produits ménagers, les flacons de shampooing ou de gel douche ;

Pas besoin d’ôter le bouchon de ces bouteilles : ainsi, vous éviterez de salir inutilement le bac de tri.

C’est ici que le Guide du tri peut vous être utile, car certaines communes peuvent avoir des règles sensiblement différentes. La question peut se poser pour les emballages alimentaires entrés en contact avec de la nourriture comme des pots de yaourt, l’emballage du beurre ou des barquettes en plastique. Par leur présence, ils pourraient risquer de souiller l’intégralité d’un bac de tri sélectif.

Une recherche sur le site, valable pour le dixième arrondissement de Paris, indique ci-dessous dans quelles poubelles déposer les différents éléments d’un emballage de yaourts.

Verre Le verre dans son propre bac

Pour le verre, la consigne est simple : tous les pots, les bocaux et les bouteilles en verre se recyclent et vont dans le conteneur à verre. Attention cependant : cette poubelle n’est pas faite pour contenir de la vaisselle, de la porcelaine ou de la faïence — des matériaux qui ne se recyclent pas.

Eco Emballage donne ensuite quelques astuces pour simplifier votre tri sélectif ainsi que le travail des personnes qui récupèrent vos déchets. Il ne sert à rien de laver les emballages, du moment que leur contenu a bien été vidé. Enfin, il est inutile de chercher à imbriquer les différents produits triés : leurs séparation et recyclage n’en seront pas facilités.