SpaceX indique qu'il a sélectionné son tout premier client pour un voyage à proximité de la Lune. L'entreprise n'a toutefois pas révélé son identité : cela fera l'objet d'une annonce dédiée le 17 septembre.

Cela fait quarante-six ans que la Lune n’a plus été survolée ou visitée par un vol habité. La dernière fois, c’était en décembre 1972 avec Apollo 17, la dernière mission du programme spatial américain. Cela doit changer en 2019 : SpaceX a l’ambition d’envoyer des touristes spatiaux autour de la Lune. Ils n’aluniront pas, mais devraient faire le tour du satellite. La date exacte du voyage reste toutefois à définir.

En attendant, SpaceX fait de la communication. Jeudi 13 septembre, l’entreprise fondée par Elon Musk a déclaré sur Twitter que le tout premier passager privé au monde à faire le tour de la Lune à bord du lanceur Big Fucking Rocket (BFR) a été sélectionné. La société n’a toutefois pas voulu révéler son identité immédiatement : cela fera l’objet d’une annonce séparée le lundi 17 septembre.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018