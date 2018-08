La mission Merah Putih opérée par SpaceX décollera le 7 août 2018. Un lancement à suivre en direct.

La mission Quelle est la mission ?

Pour cette mission du début du mois d’août, SpaceX va mobiliser l’un de ses lanceurs afin de transporter un satellite de télécommunications pour le compte d’un opérateur indonésien, Telkom Indonesia. Dénommé Merah Putih, en référence aux couleurs blanche et rouge du drapeau national, l’engin servira à relayer des signaux vers et en direction de l’Indonésie et de l’Inde.

Merah Putigh va succéder à Telkom-1, qui a été mis en orbite en 1999. Le satellite rejoindra d’abord une orbite de transfert géostationnaire, avant d’être positionné plus tard sur son orbite géostationnaire définitive, à plus de 35 000 kilomètres de distance de la Terre. C’est la société américaine Space Systems/Loral qui a été chargée de sa fabrication.

Concernant SpaceX, c’est un lanceur Falcon 9 qui sera mobilisé pour acheminer l’appareil. Une mise à feu statique a eu lieu le 2 août afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes.

L’entreprise américaine n’a pas encore précisé si ce vol sera l’occasion de se servir de pièces qui ont déjà eu droit à leur baptême du feu au cours de missions précédentes, et si elle tentera de récupérer le premier étage — ce que le groupe arrive désormais à accomplir sans difficulté — ainsi que la coiffe, qui lui échappe encore malgré plusieurs essais au compteur.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting August 7 launch of Merah Putih from Pad 40 in Florida. — SpaceX (@SpaceX) August 2, 2018

Heure du lancement Quand ?

Le vol est actuellement planifié pour le mardi 7 août, depuis le complexe de lancement 40, un pas de tir situé à Cap Canaveral, en Floride. La fenêtre de tir pour ce décollage se situe tôt le matin. En France métropolitaine, il sera entre 7h18 et 9h18 du matin lorsque la mission débutera.

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis en direct sur le site officiel de SpaceX mais aussi sur sa chaîne YouTube. Nous ajouterons la vidéo ci-après lorsque celle-ci sera disponible.