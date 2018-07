Vous comptiez prendre des photographies au smartphone de la Lune de sang ? Ne rêvez pas : elles seront moches.

C’est le 27 juillet 2018 au soir que ce que la mystique nomme Lune de sang sera visible depuis la France. Cette éclipse de Lune est populaire, car elle réunit deux événements astronomiques en un : il s’agit de l’éclipse de Lune la plus longue (1 heure et 43 minutes contre 1 heure et 22 minutes en septembre 2015 par exemple) de l’histoire récente et la Lune et Mars pourront être visibles en même temps. Tout cela correspond au mouvement normal des astres.

Cela dit, la presse à sensation n’a pas manqué de faire dire n’importe quoi à l’astronomie. Si, effectivement, la Lune sera plus grosse et plus visible, prenant des teintes rouges par endroit, elle restera grosso modo inchangée à l’œil nu. Non, elle ne remplira pas le ciel comme un vaisseau spatial, pas plus que la planète Mars n’atteindra à peu près sa taille.

Cela signifie également que vous ne pourrez pas saisir l’instant avec votre smartphone.

lLes appareils photo des smartphones ne sont pas prévus pour ça

Si vous avez déjà essayé de prendre la Lune dans le ciel obscur avec votre smartphone — même avec les meilleurs –, vous avez déjà vu à quel point le résultat n’était pas à la hauteur de vos attentes, ni à la hauteur de ce que voient vos yeux. Comme l’explique un article de Quartz, les appareils photo des smartphones ne sont pas prévus pour de la photographie astronomique. La nuit, les ISO (la sensibilité) du capteur vont être poussées au maximum et la durée d’exposition va être configurée au maximum. Cela prendra alors une photo probablement floue ou avec beaucoup de grain. Si vous zoomez, vous aurez un tout petit point lumineux dans le ciel.

En jouant avec la luminosité et les modes professionnels de certains smartphones Android, le résultat sera probablement moins mauvais, mais il restera relativement laid. Si la Lune était effectivement aussi grosse que dans les projections rêvées des astrologues, cela serait différent.

Ci-dessous, vous pourrez voir à peu près ce que la Lune rend en photo sur un smartphone — et les clichés de ce soir ne seront pas si éloignés. Les meilleurs photographes de la rédaction se sont associés pour vous montrer les résultats probables de vos tentatives de ce soir. Notez que ces photos ont été prises avec des smartphones de toutes les gammes (iPhone 5S, 6S, X).

Comment prendre une belle photo de la Lune

Si vous n’avez qu’un smartphone sous la main, ne vous embêtez pas avec la qualité ou le rendu de la photo : prenez une photo qui ravivera un souvenir à chaque fois que vous la voyez, et profitez de l’éclipse à l’œil nu, avec des jumelles ou un télescope. Si vous avez le temps de vous équiper, sachez qu’il existe des longues vues pour smartphone qui pourraient améliorer la qualité de vos clichés. Des télescopes sont également vendus avec des montures adaptées aux petits appareils. Si vous possédez déjà un télescope, il existe plusieurs montures qui peuvent permettre à votre smartphone de s’y associer.

Reste que l’astrophotographie est, aujourd’hui, encore largement hors de portée de nos compagnons de poche. Si vous voulez vous adonner à cette pratique, il faudra investir !