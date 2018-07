Faites place au troisième épisode de Club Internet, saison 2 ! Notre Wonder Women Edition tend cette fois-ci le micro à Marion Montaigne, pour parler de bande-dessinée, de vulgarisation scientifique et de Thomas Pesquet.

Après avoir écouté les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Club Internet, vous attendiez le prochain avec impatience ? Votre vœu est exaucé : la Wonder Women Edition s’enrichit aujourd’hui de son troisième numéro, toujours consacré aux femmes qui évoluent dans l’univers de la tech, des sciences ou de la pop culture.

Cette fois-ci, nous recevons Marion Montaigne, autrice et illustratrice de bande-dessinée, qui fête en 2018 les dix ans de son blog Tu mourras moins bête. En ligne, sur le papier ou en vidéo, ses dessins et récits s’attachent à répondre à des questionnements scientifiques, soulevant des questions que tout le monde peut se poser sur le corps humain, l’espace ou la nature. Le tout, avec une bonne dose d’humour et un choix assumé de faire parfois dans le trash.

Marion Montaigne est venue nous raconter ce travail de vulgarisation scientifique. Interrogée par Marie et Nelly, elle a expliqué comment elle choisit ses sujets et recoupe les informations avant de les distiller dans un récit imagé. L’autrice a également raconté la naissance du Professeur Moustache, et comment ses lecteurs se sont appropriés ce personnage que Marion Montaigne remodèle en fonction des thèmes scientifiques qu’elle aborde.

Vous pouvez aussi écouter ce nouvel épisode de Club Internet gratuitement sur iTunes, Deezer, YouTube, Spotify et SoundCloud. Quant aux précédents numéros, ils sont toujours disponibles à l'écoute ici.

