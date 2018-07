L'agence spatiale américaine guette le moindre signe d'activité du rover Opportunity, pris actuellement dans une intense tempête de poussière sur Mars.

Voilà maintenant trois semaines que les responsables de la mission Mars Exploration Rover n’ont plus la moindre nouvelle d’Opportunity, l’astromobile de la Nasa qui a atterri sur la planète rouge début 2004. La raison ? L’engin est pris dans une tempête de poussière d’une rare intensité, qui a pour effet d’obscurcir le ciel et, donc, le Soleil. Or, le fonctionnement d’Opportunity repose justement sur l’énergie solaire.

Dans un bref point de situation publié le 3 juillet, l’agence spatiale américaine indique que la tempête est toujours en cours sur Mars. Dans ces conditions, il est impossible pour le rover de recharger ses batteries. Pour éviter de gaspiller les rares ressources qui lui restent et avoir une chance de passer cette épreuve, Opportunity est entré dans un mode de conservation d’énergie.

🔴Mars Report July 3, 2018 : A dust storm batters the Red Planet. @MarsRovers Opportunity hunkers down, while @MarsCuriosity and orbiters continue science. For info on all @NASA Mars missions, visit https://t.co/vs8geRUyNz pic.twitter.com/0UXhwsThhw

— NASA JPL (@NASAJPL) July 4, 2018