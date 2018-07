SpaceX propose régulièrement des photos de ses activités spatiales. Celles dédiées à la mission de ravitaillement de l'ISS CRS-15 sont particulièrement réussies.

Vendredi 29 juin, SpaceX a fait décoller de la base de Cap Canaveral, en Floride, un lanceur Falcon 9 avec à son sommet une capsule de ravitaillement Dragon pour la Station spatiale internationale. Une mission qui vient tout juste de s’achever, puisque l’entreprise a annoncé ce lundi 2 juillet que le cargo s’est correctement arrimé à l’ISS, après avoir passé trois jours en orbite dans ses environs.

À bord de la capsule, l’équipage va trouver des vivres, des pièces d’équipement, du matériel scientifique et des affaires. En particulier, des instruments de recherche sont présents pour faire de la biologie cellulaire sous microgravité, des sciences de la Terre avec une étude des plantes et de la disponibilité de l’eau et des sciences physiques sur le sol et les sédiments.

SpaceX et ses photos en CC

En attendant de connaître les observations que fera l’équipage dans le domaine de la science en microgravité, SpaceX a mis en ligne sur Flickr des photographies tout à fait éblouissantes de cette mission de ravitaillement. Des photographes qui sont, rappelons-le, sous licence Creative Commons avec transfert dans le domaine public, lorsque la législation locale le permet.

SpaceX n’est certes pas la seule entité à proposer des clichés librement utilisables : l’Agence spatiale européenne ainsi que son homologue américaine permettant aux internautes d’utiliser presque sans aucune contrainte les médias qu’elles mettent en ligne. Mais force est de constater que l’entreprise fondée par Elon Musk apporte un soin tout particulier à l’esthétique des photos.

Voici, publiés ci-après, quelques clichés de la mission CRS-15 qui illustrent bien cette volonté de ne montrer que les plus belles images des activités de SpaceX, ce qui de fait donne une teinte toujours assez époustouflante à tout ce que fait l’entreprise américaine, ancrant ainsi dans l’imaginaire collectif l’idée que l’aventure spatiale avec SpaceX s’écrit avec un grand A.