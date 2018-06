La NASA renonce à 2020 pour envoyer son télescope spatial James-Webb. Désormais, l'agence américaine vise le 30 mars 2021.

Le calendrier était donc intenable. Mercredi 27 juin, la NASA a officialisé le report du lancement de son nouveau télescope spatial, baptisé James-Webb, qui doit succéder à Hubble, dont la fin de carrière surviendra après 2020. Désormais, l’agence spatiale américaine vise la date du 30 mars 2021, à supposer qu’il n’y ait pas encore un autre ajournement, le projet ayant tendance à les accumuler.

Le projet a en effet connu en l’espace de quelques jours une remise en cause quasi-permanente de son planning : au départ, il était question de mettre sur orbite James-Webb au mois d’octobre 2018. Intenable. La NASA a donc décidé en septembre 2017 de fixer un autre rendez-vous, au printemps 2019. Puis, en mars 2018, nouvelle déception : la NASA a décalé la mission au mois de mai 2020.

The James Webb Space Telescope will produce first of its kind, world-class science. Based on recommendations by an Independent Review Board, the new launch date for @NASAWebb is March 30, 2021. I'm looking forward to the launch of this historic mission. pic.twitter.com/hspDBDQOOO

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 27, 2018