Hyundai a annoncé un partenariat pour réutiliser les batteries usagées de ses véhicules dans des solutions de stockage d'énergie.

Les constructeurs automobiles ont démarré la course à l’électrification. Au-delà du challenge technique qu’elle représente, ils finiront par faire face aux exigences de l’après : que faire des batteries une fois qu’elles sont usagées ? Les recycler sachant qu’elles conservent tout ou partie de leur capacité ? Ce n’est pas l’idée.

Ainsi, Hyundai est fier d’annoncer un partenariat qui lui permettra de réutiliser les batteries usagées de ses véhicules pour des solutions avancées de stockage d’énergie. Le constructeur coréen, qui commercialise la IONIQ (versions hybride, hybride plug-in et électrique) et lance le KONA (électrique), s’est rapproché de Wärtsilä, entreprise finlandaise présente sur les marchés maritime et de l’énergie.

La seconde vie des batteries

Dans le communiqué de presse publié le 26 juin 2018, Dr. Youngcho chi, CIO — Chief Innovation Officer — pour Hyundai, explique : « Le stockage d’énergie est la prochaine étape logique pour la seconde vie des batteries usagées. En réaffectant des produits pleins de ressources comme les batteries des voitures électriques, nous éliminons les coûts de mise au rebut et optimisons l’investissement R&D amenant à la confection de la technologie. »

Pour matérialiser sa démarche, le groupe Hyundai développe en parallèle une solution test délivrant 1 MWh et réutilisant les batteries des IONIQ et Kia Soul. Installée dans une usine, elle servira de démonstration. De son côté, Wärtsilä utilisera son réseau éclaté entre 177 pays pour donner une seconde vie aux technologies de Hyundai et répondre aux besoins de ses clients.

En tout cas, les constructeurs automobiles semblent peu enclin à céder à la facilité du recyclage des composants bruts, coûteux et polluant. Dans un autre genre, on a vu Nissan réutiliser ses batteries usagées pour alimenter des lampadaires. Pour les vieilles batteries, les idées ne manquent pas.