Le décollage de la mission CRS-15 est prévu pour le vendredi 29 juin, à 11h41. Un lancement qu'il est possible de suivre en direct.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Pour cette mission, SpaceX doit acheminer le cargo Dragon jusqu’à la Station spatiale internationale. Il s’agira de la 15ème mission CRS (« Commercial Resupply Services ») conduite par le constructeur aéronautique pour le compte de la NASA, l’agence spatiale américaine. La dernière rotation de ravitaillement conduite par SpaceX remonte au début du mois d’avril 2018.

L’entreprise américaine précise que pour ce vol, les deux engins qui vont être sollicités ont déjà servi lors de missions précédentes. Le premier étage du lanceur Falcon 9 a été utilisé pour mettre en orbite TESS, le télescope spatial chasseur d’exoplanètes, au mois d’avril, tandis que la capsule Dragon a déjà servi pour ravitailler la Station spatiale internationale. C’était en 2016, lors de la mission CRS-9.

Rocket and spacecraft for CRS-15 are flight-proven. Falcon 9’s first stage previously launched @NASA_TESS two months ago, and Dragon flew to the @Space_Station in support of our ninth resupply mission in 2016. — SpaceX (@SpaceX) June 23, 2018

Le cargo ne transporte pas d’équipage (cette mission est confiée aux Russes) mais des vivres, des pièces d’équipement, du matériel scientifique et des affaires pour assurer le bon déroulement de toutes les opérations prévues ou pouvant être requises à bord de l’ISS. Il n’est pas encore précisé si SpaceX tentera de récupérer le premier étage du Falcon 9 ou la coiffe du lanceur pendant cette mission.

Le centre spatial Kennedy précise que le cargo transportera des instruments pour des recherches en biologie cellulaire sous microgravité, un instrument des sciences de la Terre qui étudie les plantes et la disponibilité de l’eau (ECOSTRESS : ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) et une recherche en sciences physiques sur le sol et les sédiments.

Heure du lancement Quand le décollage a lieu ?

Pour suivre en direct le décollage de la mission CRS-15, il faudra se connecter dans la matinée du vendredi 29 juin. C’est en effet à 11h41, heure de Paris, que le lanceur décollera depuis le complexe de lancement 40, situé sur la base de Cap Canaveral, en Floride. Aux États-Unis, il sera 5h41 du matin (6 heures de décalage).

La mise à feu statique, étape indispensable avant un décollage pour s’assurer que tous les voyants sont au vert, a eu lieu le 23 juin et s’est passée.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting June 29 launch from Pad 40 in Florida for Dragon’s fifteenth mission to the @Space_Station. — SpaceX (@SpaceX) June 23, 2018

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis directement sur le site officiel de SpaceX mais aussi sur sa chaîne YouTube. Nous intégrerons la vidéo dans l’article lorsqu’elle sera disponible.

