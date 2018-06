La Nasa se préoccupe du sort d'Opportunity, son vénérable rover martien. Actif depuis 14 ans sur la planète rouge, il est pris dans une tempête de poussière et ne donne plus de signe de vie.

Le rover Opportunity survivra-t-il à la tempête de poussière qui sévit depuis quelques jours sur Mars ? C’est une question pour laquelle l’Agence spatiale américaine n’a pas encore de réponse, faute de parvenir à établir le contact avec son engin. Le 13 juin, la Nasa indiquait que « la tempête de poussière martienne qui a masqué le Soleil au-dessus d’Opportunity a continué de s’intensifier. Elle couvre un quart de la planète ».

Dans une mise à jour publiée mercredi, il est expliqué qu’une tentative de liaison a eu lieu sans succès. « L’équipe opère maintenant en supposant […] que le rover est entré en mode défaut de faible puissance, une condition où tous les sous-systèmes, à l’exception d’une horloge de mission, sont éteints ». Cette horloge est programmée pour réveiller l’ordinateur et qu’il vérifie les niveaux de puissance.

The Martian dust storm blotting out the sun above Opportunity has continued to intensify. It blankets a quarter of the planet. All rover subsystems are off, except a mission clock, programmed to wake the computer to check power levels. Full status report : https://t.co/VwuuPwEpPA pic.twitter.com/rQvHDsxuQj

