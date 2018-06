Il ne reste plus que plusieurs centaines de kilomètres à parcourir pour que la sonde spatiale Hayabusa 2 se place en orbite autour de l'astéroïde Ryugu. Un cliché pris à 1 500 km de distance commence à en dévoiler la forme.

C’est la dernière ligne droite pour la sonde spatiale Hayabusa 2. Dans quelques jours, elle sera positionnée en orbite autour de l’astéroïde Ryugu, dont elle est actuellement distante d’environ 1 300 kilomètres, selon un message publié sur Twitter ce lundi 11 juin par l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (Jaxa).

Au regard du voyage accompli — il a fallu trois ans et demi de voyage pour que la sonde atteigne l’astéroïde, celui-ci étant situé à 300 millions de kilomètres de la Terre –, il ne reste donc plus grand-chose à parcourir. Pour vous donner un ordre d’idée, la distance de 1 300 km équivaut à la distance séparant Paris de Varsovie.

The distance from the spacecraft to the asteroid during TCM02 was ~1320km and the relative speed after TCM02 was ~2.1m/s. Until now, Hayabusa2 was approaching Ryugu from the side. But the asteroid is now directly in front of the spacecraft, along the direction of travel. [2/2]

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) June 11, 2018