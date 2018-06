Le décollage de la mission Soyouz MS-09 surviendra le mercredi 6 juin. Un lancement à suivre en direct.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Il s’agit de transporter un nouvel équipage à bord de la Station spatiale internationale, qui orbite autour de la Terre à près de 400 kilomètres d’altitude. Pour cette mission sensible, la Russie met à disposition un engin rompu à ce genre d’exercice, la fusée Soyouz. En tout, trois personnes vont rejoindre l’ISS en fin de semaine pour six mois et participeront donc aux expéditions 56 et 57.

Ces trois personnes sont : le Russe Sergueï Prokopyev, qui sera le commandant pour cette mission, l’Américaine Serena M. Auñón-Chancellor et l’Allemand Alexander Gerst. À bord, ils côtoieront les astronautes américains A. J Fostel et Ricky Arnold et cosmonaute russe Oleg Artemiev. Ces trois-là sont dans l’espace depuis le mois de mars.

Pendant cette période, les spationautes poursuivront un certain nombre d’expériences scientifiques. Du côté de la recherche européenne, plus de 50 expérimentations sont au programme, afin de faire progresser la science sur Terre mais aussi pour préparer le futur de l’exploration spatiale, qui inclut un retour un jour ou l’autre sur la Lune et un voyage habité vers Mars.

Heure du lancement Quand le décollage a lieu ?

Le décollage de la mission Soyouz MS-09 surviendra le mercredi 6 juin depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Selon le planning des agences spatiales, le lanceur Soyouz doit décoller à 13h12, heure française. Les manœuvres de vol dureront jusqu’au vendredi 8 juin, avec l’amarrage de la capsule à la Station spatiale puis l’ouverture de l’écoutille.

Le Soyouz qui va propulser @Astro_Alex, @AstroSerena et Sergei Prokopyev en orbite a été installé ce matin sur son pas de tir. Le décollage est prévu à 13h12 CEST ce mercredi 6 juin, à suivre en direct sur https://t.co/gNUHBtSQEa #Horizons (📷via @DLR_de) pic.twitter.com/wxOkaaaC6f — ESA France (@ESA_fr) June 4, 2018

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis en direct sur la chaîne de télévision de l’agence spatiale américaine, mais aussi sur sa chaîne YouTube. L’Agence spatiale européenne propose aussi de suivre l’évènement en direct.

