La mission SES-12 opérée par SpaceX prendra son envol dans la matinée du vendredi 1er juin, à 06h29, heure de Paris. Un lancement à suivre en direct.

Quelle mission Quelle est la mission ?

C’est une mission très classique pour SpaceX, puisqu’il lui faut transporter dans l’espace un satellite de télécommunications, le SES-12, qui sera opéré par l’entreprise luxembourgeoise SES. L’engin sera placé sur une orbite de transfert géostationnaire, afin de rejoindre plus tard son orbite géostationnaire définitive, à plus de 35 000 kilomètres de distance de la Terre.

Construit par Airbus Defense and Space, le satellite SES-12 a une durée de vie prévue de 15 ans. Il prendra la suite d’un précédent appareil, NSS-6, et sera co-localisé avec SES-8. Son opérateur indique qu’il peut couvrir une zone allant de Chypre à l’Ouest au Japon à l’Est, en passant par la Russie au Nord et à l’Australie au Sud. Ici, SES-12 servira surtout à améliorer les communications et la connectivité.

Concernant SpaceX, la mission mobilisera un lanceur Falcon 9. L’entreprise américaine a annoncé le 25 mai que la mise à feu statique de l’engin s’est bien déroulée. Il est à noter que la société utilisera une fusée dont le premier étage a déjà servi sur un précédent vol. Le groupe n’a toutefois pas encore indiqué s’il compterait récupérer cet étage ainsi que les deux éléments de la coiffe.

Heure du lancement Quand ?

Le lancement est prévu pour le vendredi 01er juin, depuis le complexe de lancement 40, un pas de tir situé à Cap Canaveral, en Floride. La fenêtre de tir pour le décollage s’ouvre à partir de 00h29, selon le fuseau horaire local (l’heure de l’Est). L’évènement pourra donc être suivi en France métropolitaine à partir de 06h29 du matin, car il y a six heures de décalage avec le fuseau horaire en vigueur en France.

Si vous voulez suivre le vol, il faudra donc vous lever tôt.

Now targeting June 1 launch of SES-12 from Pad 40 ; team using additional time to perform pre-launch vehicle checks, also closely watching weather conditions at the Cape. — SpaceX (@SpaceX) May 28, 2018

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera normalement retransmis directement sur le site officiel de SpaceX mais aussi sur sa chaîne YouTube. Nous ajouterons la vidéo lorsque celle-ci sera disponible.

Crédit photo de la une : SpaceX Signaler une erreur dans le texte