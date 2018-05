SpaceX procède ce mardi 22 mai au décollage d'un lanceur Falcon 9, dont le premier étage a déjà servi. La mission consiste à mettre sur orbite des satellites de télécommunications ainsi qu'une mission scientifique consacrée à la gravité terrestre.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Après une précédente grappe de dix satellites de télécommunications mise en orbite fin mars, la constellation Iridium Next va très prochainement s’agrandir. En effet, SpaceX va en satelliser cinq de plus. Les satellites Iridium Next 51-55 rejoindront une orbite polaire, à une altitude de 626 km. Il s’agit de la sixième mission au profit d’Iridium Next, qui entend proposer une meilleure bande passante et des débits plus élevés,

Mais ce n’est pas la seule cargaison se trouvant à bord du lanceur. Il y a aussi la paire de satellites GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On). C’est une mission conjointe avec le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ), explique la Nasa. L’idée générale est de faire des mesures de la gravité terrestre et d’analyser la répartition et la variation des grandes masses dans la planète.

The GRACE-FO mission is one step closer to launch ! #GRACEFO The twin spacecraft will continue the critical task of tracking water movement everywhere on Earth. More 📸 https://t.co/i1H4FR2zRh pic.twitter.com/MQPNbo4QuL — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) May 22, 2018

GRACE-FO servira en particulier à mesurer les masses d’eau. Le satellite « fournira des mesures qui seront utilisées avec d’autres données pour surveiller le mouvement des masses d’eau à travers la planète et les changements de masse à l’intérieur de la Terre elle-même », détaille l’agence spatiale américaine. « La surveillance de l’évolution des calottes glaciaires et des glaciers, du stockage souterrain de l’eau et du niveau de la mer offre une vue unique sur le climat de la Terre et présente des avantages considérables ».

C’est SpaceX qui se chargera de la mise en orbite, en utilisant son classique lanceur intermédiaire, le Falcon 9. Une mission sans enjeu particulier pour l’entreprise, car elle n’a pas prévu de tenter de récupérer le premier étage après le décollage. En revanche, il est à noter que l’étage en question a déjà servi par le passé. La mission est prévue pour voler au moins cinq ans

Heure du lancement Quand le décollage a lieu ?

Le grand jour est fixé au mardi 22 mai, à 21h47 heure française. C’est la base aérienne de l’Air Force, à Vanderberg (Californie) qui servira de site de lancement pour le lanceur de SpaceX. Le pas de tir est le SLC-4E.

Si besoin, un créneau est disponible le mercredi 23 mai si jamais les conditions pour le décollage de ce soir ne sont pas réunies.

Small twin satellites, big climate mission. TUESDAY : Tune into the launch of @NASA’s next Earth mission, #GRACEFO. Show starts 12:15 p.m. PT (3:15 p.m. ET, 1915 UTC) ➸ https://t.co/hsXVO1IKZO pic.twitter.com/R6P1CXgIGB — NASA JPL (@NASAJPL) May 22, 2018

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera normalement retransmis directement sur le site officiel de SpaceX mais aussi sur sa chaîne YouTube. L’agence spatiale américaine propose aussi un flux vidéo pour suivre l’évènement en direct, avec en plus différents intervenants pour expliquer les tenants et les aboutissants de la mission.