SpaceX va exploiter une nouvelle version de son lanceur Falcon 9 à l'occasion de la mission Bangabandhu 1. C'est elle qui servira à terme à effectuer des vols habités.

Cette mission comporte deux volets. Le premier est somme toute assez classique pour SpaceX : il s’agit de placer le satellite de télécommunications Bangabandhu-1 sur une orbite géostationnaire. L’engin, construit par Thales Alenia Space, a pour but de « réduire la fracture numérique en fournissant des services de télédiffusion et de communications sur les zones rurales, incluant de la télévision directe ».

Le second volet intéressera davantage les mordus de SpaceX. En effet, c’est lors de cette mission que l’entreprise utilisera une nouvelle version de son lanceur moyen, le Falcon 9. Celle-ci sera en effet la cinquième évolution (« Block 5 ») de la Falcon 9 v1.2 (aussi appelée « Full Thrust »), qui est utilisée depuis décembre 2015. Avant, il y a eu le Falcon 9 v1.0 et le Falcon 9 v1.1.

Falcon 9 Block 5 static fire test complete ahead of next week’s launch of Bangladesh’s first geostationary communications satellite. Vehicle is healthy. Data review will take a few days—will confirm a target launch date once that review is complete.

— SpaceX (@SpaceX) May 5, 2018