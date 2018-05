Apple continue d'attirer des jeunes étudiants du monde entier pour son académie située en Italie, à Naples. Les inscriptions pour la future rentrée sont ouvertes.

En 2016, Apple, en partenariat avec l’Université Fréderic II située à Naples, en Italie, inaugurait son école de développeurs. Aujourd’hui, l’initiative existe toujours et n’a pas dérivé d’un pouce : il s’agit toujours d’attirer 400 étudiants chaque année pour en faire des développeurs iOS de renom. Pour preuve, la formation vient de lancer les inscriptions pour le cursus 2018/2019 — jusqu’au 8 juin prochain. Bien sûr, le processus de sélection, drastique, s’effectue en plusieurs étapes : un quizz pour s’entraîner, un vrai examen sur table dans l’une des quatre villes européennes concernées (Naples, Paris, Munich et Londres) et un ultime entretien via Skype (oui, Microsoft Skype).

Un lieu d’étude idéal

Environnement international s’il en est, l’Académie d’Apple est ouverte à l’étranger, y compris à la France. Aujourd’hui, certains élèves viennent du Pérou, du Vénézuéla ou encore du Nigéria pour recevoir l’enseignement spécifique dispensé à Naples, au sein de locaux rénovés pour l’occasion et centrés sur le développement personnel des étudiants. « L’apprentissage et le repos doivent rester très proches », soulignait la firme de Cupertino lors de l’inauguration.

Certains chanceux ont même la possibilité de se rendre à la WWDC. Ce fut le cas pour 21 étudiants en 2017 et, en 2018, c’est le double qui pourra partager ses connaissances et son expérience en Californie pendant la grand-messe annuelle d’Apple articulée autour des développeurs.

Ce programme éducatif d’Apple vise son premier millier d’étudiants formés d’ici l’été 2019. Les cours — dispensés en anglais — sont gratuits, une bourse est attribuée pour les dépenses courantes et un iPhone et un MacBook sont gracieusement offerts. D’un coup, cela donne envie de repartir à l’école.