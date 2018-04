Alors que SpaceX a une bonne longueur d'avance dans le domaine spatial, Blue Origin progresse : l'entreprise de Jeff Bezos vient de tester une huitième fois son lanceur New Shepard.

Mission réussie pour Blue Origin : dimanche 29 avril, malgré une météo capricieuse, l’entreprise spécialisée dans les activités aérospatiales a bouclé avec succès son vol test dans le désert texan. Avec ce nouvel essai concluant, la société américaine de Jeff Bezos — le patron du géant du commerce électronique Amazon — se rapproche un peu plus d’une exploitation commerciale.

La tentative du jour avait plusieurs objectifs à accomplir. Le premier d’entre eux était tout simplement d’atteindre l’espace avec le lanceur New Shepard puis de le faire revenir sur le plancher des vaches de manière contrôlée. Cette partie n’a pas posé de problème, la fusée atteignant l’altitude d’environ 106 kilomètres et utilisant ses propulseurs pour décélérer au moment de la descente, afin de se poser en douceur.

Highlights from today’s mission. Don’t miss the Nerf ball doing a few backflips in zero gravity. #GradatimFerociter @BlueOrigin pic.twitter.com/YxlJRt0MXc

Au cours de cette mission, Blue Origin en a aussi profité pour expérimenter la procédure de récupération de sa capsule, qui à terme doit accueillir un équipage humain. Là aussi, aucun incident n’est à signaler : la capsule s’est séparée de New Shepard à haute altitude puis elle a entamé son retour sur Terre avec l’assistance de trois grands parachutes pour qu’elle ne s’écrase pas au sol.

Le dernier grand objectif de cette mission consistait à collecter de la télémétrie et de faire quelques expériences scientifiques pendant la phase du vol. Ainsi, la capsule était « habitée » par un mannequin de crash-test et était équipée de divers capteurs pour recueillir des données sur la pression, le bruit et les données environnementales à bord, en prévision des futurs vrais vols habités.

Mannequin Skywalker is ready for his 2nd mission on board New Shepard. He’s a little sensitive about being called a “dummy”, as he will be conducting astronaut telemetry and science studies – a very important job ! pic.twitter.com/h2ncpGWaTi

— Blue Origin (@blueorigin) April 28, 2018