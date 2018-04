Fleur Labrunie - hier à 13:10 Sciences

« Parfois, vous avez la chance de regarder à travers la fenêtre et voir le monde. » Grâce à National Geographic, nous avons la chance de découvrir l'espace du point de vue des astronautes, dans une vidéo en trois dimensions et réalité virtuelle.

Le 16 avril 2018, National Geographic a dévoilé un court documentaire, One Strange Rock, qui invite son spectateur à vivre une expérience semblable à celles des astronautes face à notre planète. La technologie en trois dimensions et réalité virtuelle contribue à rendre ce documentaire particulièrement émouvant et immersif.

À bord de la station spatiale internationale, nous suivons ainsi les corps et les voix des astronautes Chris Hadfield, Mae Jemison, Mike Massimino et Nicole Stott.

C’est la première fois qu’une vidéo utilisant la 3D VR est tournée dans l’espace. Ces images donnent l’occasion d’admirer le Soleil caressant la surface de la Terre, ou l’intérieur de la station où les quatre astronautes vivent et composent avec l’apesanteur.

Le documentaire dure 4 minutes et demie. Néanmoins, la possibilité de l’explorer à 360° degrés paraît rallonger cette durée, offrant le temps d’observer les détails de chaque scène. La vidéo est agrémentée des commentaires des quatre astronautes, qui se livrent sur leur émoi de simples êtres humains face à l’immensité de l’univers.

« Je regardais un paradis »

« J’ai pensé que c’était quelque chose que l’œil humain n’était pas censé voir. […] Je pouvais sentir les larmes monter et rouler sur mes joues et j’ai tourné la tête en pensant que je ne pouvais pas, que c’était trop beau pour moi. Je regardais un paradis. Et notre planète Terre », accompagne la voix de l’astronaute américain Mike Massimino, sur une prise de vue de la Terre et du Soleil.

L’un de nos confrères de The Next Web a eu l’occasion de tester la vidéo à l’aide du casque Oculus Rift ; il dit avoir été époustouflé par la vue et les sensations que les astronautes évoquent tout au long du documentaire.

Sans technologie 3D VR cette fois, il vous est toujours possible d’admirer l’espace en direct depuis la station spatiale internationale.