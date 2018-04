La mission VA242 prendra son envol dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 avril, entre 23h34 à 00h24, heure de Paris. Un lancement à suivre en direct.

L’objectif est de placer en orbite deux satellites de télécommunications.

Le premier se nomme DSN-1/Superbird-8. Il remplacera le satellite Superbird-B2, qui a été lancé en 2000 par une fusée Ariane 4. Opéré par la firme japonaise SKY Perfect JSAT, le satellite devrait récupérer le système d’alerte J-Alert, qui sert au gouvernement nippon pour avertir sa population en cas de danger. Cette tâche est actuellement dévolue à Superbird-B2.

Le second s’appelle HYLAS 4. Son rôle sera de mettre à disposition des fournisseurs d’accès à Internet, des opérateurs de réseaux mobiles, des gouvernements et des autres opérateurs de satellites des télécommunications fiables, sécurisées et en haut débit. Il couvrira l’Europe, des régions de l’Afrique centrale et occidentale, les Caraïbes, le Moyen Orient et l’Amérique du Sud.

La mission VA242 s’effectuera avec un lanceur Ariane 5 ECA, qui est la version courante employée par Arianespace. Avec elle, il est possible d’acheminer jusqu’à 10 tonnes de charge utile en orbite de transfert géostationnaire. Indispensable au regard du poids des deux satellites, qui ensemble un peu moins de 9,4 tonnes. Les deux satellites auront une durée de vie d’au moins quinze ans.

Le décollage de la mission VA242 surviendra dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 avril 2018, entre 23h34 à 00h24, heure de Paris. Arianespace espère pour faire décoller son lanceur le plus tôt possible à l’intérieur de cette fenêtre de tir. Comme toujours avec les lanceurs Ariane, la mission prendra son envol depuis Kourou, en Guyane. C’est le pas de tir ELA n°3 (Ensemble de Lancement Ariane) qui est sollicité.

Coming soon : #Ariane5 Flight #VA242, our next mission from the Spaceport in French Guiana, is scheduled for an April 5 liftoff with DSN-1/Superbird-8 and HYLAS 4 ! #SKYPerfectJSAT @Avanti_plc #MELCO @OrbitalATK pic.twitter.com/90Fypz6KOP

— Stéphane Israël (@arianespaceceo) March 27, 2018