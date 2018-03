La Nasa a envoyé Scott Kelly dans l'espace tandis que Mark, son jumeau, est resté sur Terre. L'agence spatiale américaine a observé que le voyageur de l'espace n'a désormais plus tout à fait les mêmes gènes que son frère.

La vie en orbite n’est pas sans conséquence pour le corps humain. On sait par exemple que l’impesanteur fait « grandir » — mais le phénomène d’accroissement n’est pas définitif — ou que rester longtemps dans l’espace n’est pas recommandé pour garder un cerveau en bonne santé.

Pour observer l’impact des missions spatiales sur le corps humain, la Nasa profite bien entendu des nombreux allers et retours qu’effectuent ses astronautes. Lorsque l’un d’eux rentre sur Terre, il passe une batterie de tests et bénéficie d’un suivi médical à long terme. Mais il existe parfois des opportunités inattendues qu’il faut savoir attraper au vol : comme la possibilité d’étudier le génome de deux jumeaux.

Jumeaux, mais plus tout à fait identiques

C’est justement ce que fait l’agence spatiale américaine avec les jumeaux Scott et Mark Kelly. Le premier a passé 340 jours à bord de la Station spatiale internationale, entre 2015 et 2016, tandis que son frère est resté sur Terre. Or, les résultats de l’étude comparée des deux frères ont permis de faire une découverte significative.

Tous les gènes de Scott Kelly ne sont pas sortis intacts de cette mission : 7 % d’entre eux sont différents et ne sont pas revenus à la normale depuis son retour sur Terre. Autrement dit, les jumeaux ne sont désormais plus strictement génétiquement identiques. 93 % des gènes de Scott Kelly étaient dans leur état initial lorsque l’astronaute est revenu de l’ISS.

7 % des gènes de Scott Kelly ne sont plus comme avant

La Nasa postule que ce changement est en lien avec le système immunitaire de l’astronaute, ainsi qu’avec la réparation de son ADN ou ses réseaux de formation osseuse.

Ce changement significatif dans l’ADN du spationaute montre que le voyage dans l’espace a d’importantes conséquences sur l’organisme humain. Grâce à cette découverte, la Nasa devrait progresser dans ses travaux pour mieux comprendre les risques encourus par les voyageurs de l’espace.

L’agence spatiale américaine rappelle que l’étude des jumeaux a réuni dix équipes de recherche, affairées à observer les changements opérés par un séjour dans l’espace sur le corps humain. La mission remplie par Scott Kelly doit notamment servir de référence pour envisager les effets d’un voyage de trois années sur Mars.