Julien Cadot - il y a 1 heure Sciences

Elon Musk et Jonathan Nolan ont diffusé une vidéo récapitulative du lancement très médiatisé du Falcon Heavy. Un moyen, pour eux, de faire de l'exploration spatiale un véritable sujet de conversation.

À bien des égards, le lancement du Falcon Heavy par SpaceX un peu plus tôt dans l’année était un événement spectaculaire. Qu’il s’agisse de la préparation de la fusée, du lancement en lui-même, de l’atterrissage synchronisé des lanceurs ou de la vidéo de la Tesla Roadster pilotée par le « Starman » en orbite autour de la Terre, tout a été fait pour inspirer les générations présentes et futures.

Elon Musk assume parfaitement ce côté show, en contraste peut-être trop marqué avec la rigueur scientifique. « La vie ne peut pas être une suite de problèmes tristes, résolus les uns après les autres. Il faut que des choses vous inspirent, que des choses vous tirent du lit et vous rendent heureux d’être une partie de l’humanité. C’est pour cela que nous avons fait ce lancement. Nous l’avons fait pour vous ». Sur la scène du SXSW, on apprend que cette idée est venue d’une conversation entre le milliardaire et son ami Jonathan Nolan (frère de), réalisateur de Westworld : ils voulaient que l’espace et la conquête spatiale redeviennent des sujets de conversation.

Et puisqu’il est question de cinématographie et d’inspiration populaire, c’est presque normal qu’une sorte de court-métrage aux airs de bande-annonce ait été publié.

On y voit les moments qui ont conduit au lancement du Falcon Heavy, les moments de grâce et d’euphorie, mais aussi, pour la première fois, le plus gros échec : la perte du Core. L’énorme lanceur s’est en effet écrasé non loin du bateau qui devait le recevoir et cette chute a pu être filmée en partie. Nolan, qui était au centre de commandement, lance, très fier : « Ce n’est pas la bande-annonce d’un film. Ce n’est pas la bande-annonce d’une série. Nous espérons qu’il s’agit de la bande-annonce pour le prochain chapitre de l’humanité ».