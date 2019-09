Dans un premier teaser, Nintendo a montré ce qui semble être un nouvel accessoire de sport pour sa Switch : un cerceau connecté qui invite à bouger devant sa télévision.

Nintendo a fait la promotion d’un nouvel accessoire pour sa Switch qui ne ressemble à aucun autre : une sorte de cerceau connecté qui permettra visiblement de faire du sport devant votre télévision. Dans une vidéo de teasing publiée le 5 septembre, on voit des acteurs faire mine de découvrir le produit et de le tester entre amis ou en famille.

L’objet est circulaire et semble mesure environ 30 centimètres de diamètre. Il est maniable (on voit une personne l’utiliser comme pour tirer à l’arc, et une autre personne le plier avec ses cuisses, probablement dans un exercice de renforcement musculaire) et peut accueillir un Joy-Con de la Nintendo Switch, qui est remplis de capteurs.

Un nouveau Wii Fit ?

Ce cerceau est accompagné d’un autre accessoire, qui ressemble aux élastiques en scratch qui permettent de fixer un smartphone à son bras lorsque l’on fait du sport. Il faut y glisser le deuxième Joy-Con, qui permettra visiblement de mieux capter les mouvements de son propriétaire lorsqu’il est en mouvement.

Évidemment, on pense tout de suite à Wii Fit, le jeu d’entraînement sportif qu’avait sorti Nintendo à la fin des années 2000, et qui utilisait la balance connectée Wii Balance Board pour pousser les consommateurs à faire de la gymnastique avec leur console.

Il semble possible que le marque japonaise souhaite profiter de l’arrivée des Jeux olympiques de Tokyo (été 2020) pour lancer son nouvel accessoire et un nouveau panel de jeux.

Nintendo donnera plus d’informations le 12 septembre prochain, probablement dans une de ses nombreuses conférences en direct dont l’entreprise est friande.