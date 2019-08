Vous aimez les chats ? Vous aimez les jeux vidéo ? Pour la journée internationale du chat, c'est l'occasion de réunir vos deux passions.

Vous ne le savez peut-être pas, mais il s’avère que la date du 8 août a été décrétée journée internationale du chat. Or, ce noble animal qui laisse plein de poils derrière lui et qui ne rate jamais une occasion soit de vomir soit de vous massacrer le canapé avec ses griffes est depuis bien longtemps la star d’Internet. Pensez par exemple à la célèbre chatte Grumpy Cat, au lolcat ou encore aux codes HTTP.

Pour accompagner cette journée un peu particulière, nous vous proposons dans cet article cinq jeux vidéo pour smartphone (à la fois sur Android et sur iOS, comme ça, pas de chaloux) qui valent le détour. Vous aurez des combats de robots, de l’élevage de chats, de l’invasion planétaire, de la balade ou encore des chats explosifs. Vous devriez certainement trouver chassure à votre pied.

Neko Atsume : Kitty Collector

Vous vous souvenez des tamagotchis ? Le jeu vidéo Neko Atsume reprend le concept dans les grandes lignes, sauf que cette fois ce sont des chats dont il faut prendre soin. C’est typique de cette culture nippone de l’animal de compagnie virtuel (ou artificiel, à l’image du petit chien robotique Aibo). Rassurez-vous : le jeu est disponible en anglais. Nous vous en parlions plus en détail dans cet article.

Votre mission sera de nourrir vos amis à quatre pattes, de leur acheter des objets pour qu’ils s’occupent et se sentent bien, mais aussi de les prendre en photo. Ne vous attendez pas à un jeu extrêmement dynamique : il vous suffira juste de vous connecter de temps à autre pour vous assurer que tout vous va bien. Le jeu peut être téléchargé sur Android (via Google Play) et iOS (en passant par l’App Store).

Mitchiri Neko Dash

Vous n’avez pas envie d’élever des chats ? Peut-être souhaitez-vous alors les diriger dans la rue. C’est justement ce que propose de faire Mitchiri Neko Dash : vous contrôlez un petit chat qui au fur et à mesure du parcours, entrainera avec lui d’autres de ses congénères. Vous devrez guider toute cette petite troupe dans les magasins indiqués pour gagner des points, en plus de glaner des pièces sur le chemin.

La petite difficulté avec ce jeu est qu’il est uniquement accessible en japonais, mais il n’est pas impossible de finir par comprendre comment sont organisés les menus. Les contrôles en tout cas ne devraient pas vous donner du fil à retordre : il suffit juste de balayer d’un doigt à droite ou à gauche pour éviter les obstacles et tapoter l’écran pour sauter. Pour télécharger l’appli c’est ici via Google Play ou l’App Store.

The Battle Cats

Et si les autres animaux étaient une menace à combattre ? Dans The Battle Cats, vous êtes à la tête d’une armée de matous (qu’il vous faudra développer et entraîner) pour repousser l’ennemi et détruire leur repaire. Vos combats vous mèneront dans le monde entier et vous aurez à disposition une immense variété de félidés. Mais n’allez par croire que ce sont des chats standards… ce sont plutôt des mèmes !

The Battle Cats s’inspire du concept de tower defense : vous devrez petit à petit vous tourner vers des unités plus coûteuses pour repousser les adversaires toujours plus forts qui se dressent face à vous. Il vous faudra produire des troupes en permanence, gérer vos ressources et augmenter le niveau de vos minous. Le jeu est en anglais et peut être téléchargé sur Android ou sur iOS.

Exploding Kittens

Les chatons qui explosent ne vous font pas peur ? Alors vous devriez jeter un œil sur… Exploding Kittens. Ce jeu, qui était à l’origine un jeu de cartes, a été inventé par Matthew Inman, auteur du site humoristique et informatif The Oatmeal. Peut-être avez-vous eu vent en 2015 de la campagne de financement participatif dont il avait été l’objet ? Le succès avait été au rendez-vous, avec un immense soutien populaire.

Depuis 2016, donc, le jeu — résolument multijoueur — est disponible sur iOS et Android — si vous avez des bases en anglais, ça ira. Le principe est simple : vous devez tout faire pour empêcher vos chatons d’exploser. Évidemment, des pièges se trouvent dans la pioche et il faut éviter de tomber dessus. Si c’est le cas, on vous souhaite d’avoir en main des cartes spéciales pour éviter de partir en fumée.

Crash Arena Turbo Stars

Et si le mot cats était en fait l’acronyme de Crash Arena Turbo Stars ? C’est sur cette base assez étonnante que se fonde le jeu CATS : Crash Arena Turbo Stars. Dans les grandes lignes, il s’agit de vous mettre dans un robot de combat et de vous faire combattre d’autres machines. Mais, demanderez-vous, où sont donc les chats là-dedans ? Hé bien justement : ils sont dans les machines !

Ici, point de noblesse : les chats de gouttière se font la guerre. Vous ferez face entre autres à Serpent et sa bande, mais avec l’aide de l’oncle Tony, vous customiserez votre engin pour pouvoir leur faire face. Le jeu vous évoquera peut-être les combats de robots qu’organisent les humains, en customisant les engins avec des armes, des pièges et des composants pour survivre dans l’arène. Le jeu est sur Android et iOS.