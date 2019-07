Regarder certains événements Fortnite retransmis sur YouTube va permettre aux joueurs de débloquer des récompenses.

Les fans de Fortnite sont invités à passer du temps sur YouTube — si ce n’est pas déjà le cas. Dans un communiqué publié le 18 juillet 2019, Epic Games présente une collaboration avec la plateforme de Google. Où l’on découvre que regarder en direct certains événements liés au jeu phénomène permettra de débloquer des récompenses cosmétiques.

Pour profiter de ces petits bonus qui ne changeront pas le cours des parties, il suffit d’associer ses comptes YouTube et Epic Games depuis un navigateur internet (direction YouTube). Ensuite, il faudra regarder pendant au moins 20 minutes les événements concernés par cette initiative. Le premier rendez-vous est pris pour le 25 juillet prochain et l’avant-première de la Game Jam Hollywood (compétition entre seize des meilleurs constructeurs de Fortnite).

Parfait pour la Coupe du monde

On notera que Epic Games et Google lancent ce partenariat à quelques jours de la phase finale de la Coupe du monde de Fortnite. Le timing paraît idéal : ce rapprochement devrait permettre de gagner quelques spectateurs. Les diffusions du tournoi sont prévues pour les 26, 27 et 28 juillet sur la chaîne YouTube officielle. Les intéressés pourront récupérer un aérosol de la Game Jam (25 et 26 juillet), un aérosol de la World Cup (27 juillet) et un revêtement Ligne rouge (28 juillet).

Epic Game a déjà promis que d’autres cadeaux du genre seront offerts après la Coupe du monde, signe qu’il ne s’agit pas d’une opération promotionnelle sans lendemain. Par le passé, le studio s’est déjà associé à Amazon pour proposer des packs exclusifs aux abonnés Twitch Prime. Une preuve que le mariage entre Fortnite et les plateformes de diffusion n’est pas près de se terminer en divorce.

