Nintendo a annoncé une nouvelle version de sa console Switch. Elle sera vendue sous la barre des 200 dollars à partir du 20 septembre 2019.

Il y aura bien une Switch abordable. Nintendo a annoncé le 10 juillet une version Lite de sa console hybride. Elle prend la forme d’une console exclusivement portable, que l’on pourra transporter plus facilement (elle est plus petite) et que l’on ne pourra pas brancher à un téléviseur. Elle est attendue pour le 20 septembre, au prix de 199 dollars.

Pour Doug Bowser, président de Nintendo of America interrogé par The Verge, la Switch Lite cohabiterait avec la version actuelle, qui continuera d’offrir une expérience plus complète. Il n’y aura aucune différence en termes de puissance.

La Switch a sa version Lite

Par rapport à sa grande sœur, la Switch Lite aura un écran tactile plus petit (5,5 contre 6,2 pouces). Autre changement : il ne sera pas possible de détacher les Joy-Con, une spécificité qui permet pourtant de jouer à certains jeux sur un même écran (d’ailleurs, la Switch Lite abandonne la béquille). Cette console dispose par ailleurs d’une vraie croix directionnelle.

Nintendo promet une meilleure autonomie, sans rentrer dans les détails. La Switch Lite sera proposée en trois coloris : bleu turquoise, gris et jaune. Et elle aura déjà une version collector au moment du lancement de Pokémon Bouclier et Pokémon Épée — le 8 novembre.