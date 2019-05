Comme attendu, Microsoft va ouvrir son catalogue Game Pass à d'autres plateformes que la Xbox One. À commencer par le PC.

Microsoft rêve que son Xbox Game Pass, catalogue de jeux évolutif accessible par abonnement (un modèle à la Netflix), soit disponible sur un maximum de plateformes. Sa volonté va se concrétiser un peu plus puisque la firme de Redmond annonce, le 30 mai 2019, que le Game Pass sera bientôt proposé sur PC (Windows 10).

Le Xbox Game Pass pour PC fonctionnera sur le même modèle que son homologue Xbox One. Néanmoins, Microsoft évoque « une expérience nouvelle » élaborée avec la communauté. On peut dès lors s’attendre à des exclusivités, sachant que la première fournée devrait comporter plus de 100 jeux (contre plus de 230 sur Xbox One).

Rendez-vous à l’E3 2019

Outre les jeux, le Xbox Game Pass pour PC permettra d’obtenir des réductions pouvant grimper jusqu’à 20 % (10 % pour les DLC). Microsoft s’est d’ores et déjà entendu avec des éditeurs — Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox, SEGA — pour l’alimenter. La multinationale s’engage en outre à y intégrer ses propres productions, y compris les nouveautés le jour de leur sortie. La date de disponibilité et les tarifs seront communiqués durant l’E3 — soit dans un peu plus d’une semaine. Sur Xbox One, l’abonnement, lancé fin 2017, coûte 9,99 euros par mois.

En tout cas, on souligne le désir de Microsoft de ne plus bouder les joueurs PC. En plus du Game Pass, il entend sortir davantage de jeux sur d’autres plateformes de ventes. Il confirme par exemple que les Definitive Editions d’Age of Empires I, II et III ainsi que Gears 5 seront disponibles sur Steam. Étonnamment, l’Epic Games Store n’est pas cité dans le communiqué. Par ailleurs, les jeux au format Win32 seront désormais pris en charge dans l’écosystème Windows 10.

Les joueurs PC ont tout intérêt à suivre la conférence Xbox de l’E3, prévue pour le 9 juin à 22h, heure française.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte