De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en juin 2019, et que nous attendons le plus.

Maintenant que la série Game of Thrones est terminée, on va pouvoir se remettre à enchaîner les séries et les films sur Netflix. Et, au mois de juin, le programme s’annonce des plus copieux.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met en ligne toujours plus de nouveaux contenus sur sa version française. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité. En juin, les fans de Black Mirror auront l’occasion de dévorer la cinquième saison.

The 100, saison 5 — 1er juin

Et allez, c’est encore l’apocalypse…

Black Mirror, saison 5 — 5 juin

Après un épisode interactif que vous avez déjà visionné un million de fois pour voir toutes les fins, il est temps de reprendre une formule classique. Pour cette cinquième saison, il faudra se contenter de trois épisodes seulement…

Happy !, saison 2 — 5 juin

Un alcoolique qui parle à une licorne que lui seul voit ? On-ne-peut-plus happy.

3 %, saison 3 — 7 juin

La surprenante série brésilienne 3 % revient pour une troisième saison toujours placée sous le signe de la dystopie au parfum politique.

Designated Survivor, saison 3 — 7 juin

Après avoir couru plusieurs fois pendant 24 heures chrono, Kiefer Sutherland a désormais le temps pour devenir un simple fonctionnaire. Mais il doit quand même sauver l’Amérique.

Jinn — 13 juin

Netflix continue son voyage dans le monde avec Jinn, une série jordanienne et surnaturelle. Où des adolescents doivent se confronter à des esprits maléfiques après la libération d’un djinn.

Dark, saison 2 — 21 juin

Il paraît que l’apocalypse doit venir. Après une fin de saison sur un cliffhanger, Netflix donne rendez-vous en juin pour la suite de cette bonne série allemande.

Glee, saison 1 à 6 — 30 juin

Vous allez avoir envie de chanter et de danser en regardant Glee, série pop incontournable.

Jessica Jones, saison 3 — prochainement

Profitez bien de Jessica Jones. Car, passée la diffusion de cette troisième saison, ce sera fini entre Marvel et Netflix.

Ant-Man — 1er juin

Paul Rudd incarne un super-héros méconnu — mais sympa — dans un mix action/comédie qui tranche avec le serious business du MCU. À voir si vous n’avez pas peur des insectes.

Hannibal Lecter : Les Origines du Mal — 1er juin

On s’intéresse à la jeunesse du célèbre tueur immortalisé par Anthony Hopkins. Là, c’est Gaspard ‘Chanel’ Ulliel qui lui prête ses traits. Pas le même délire.

Elisa et Marcela — 7 juin

L’histoire vraie d’une femme qui a pris l’identité d’un homme pour épouser celle qu’elle aime.

I am Mother — 7 juin

Vous vous souvenez d’Hilary Swank ? Ça parle de maman robot sinon.

Warcraft : Le Commencement — 11 juin

En attendant la BlizzCon, voici la meilleure réunion de cosplayeurs sur fond vert de l’histoire du cinéma.

Murder Mystery — 14 juin

Adam Sandler + Jennifer Aniston + Luke Evans = une comédie où un couple est accusé du meurtre d’un milliardaire. Spoiler : on n’a pas ri une seule fois en regardant la bande-annonce.

Shaft — 28 juin

À une époque, Samuel L. Jackson était dans tous les films. Et ils n’étaient pas tous biens.

The Chef Show — 7 juin

Vous reprendrez bien une série culinaire pour vous en mettre plein les yeux sans prendre le moindre gramme ?

The Black Godfather — 7 juin

Ce documentaire retrace la vie de Clarence Avant, célèbre entrepreneur, producteur de films et président de maison de disques américain.

Rolling Thunder Revue — 12 juin

Un film de plus de deux heures sur la tournée Rolling Thunder Revue de Bob Dylan durant l’automne 1975. Avec l’immense Martin Scorsese en chef d’orchestre.

Malibu Rescue : La Série — 3 juin

Rendez-nous David Charvet et Pamela Anderson.

Aggretsuko, saison 2 — 14 juin

Oh, des pandas roux :3.

