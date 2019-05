Le jeu vidéo Knights Of The Old Republic (KOTOR) bientôt adapté au cinéma ? En tout cas, une scénariste finalise un script pour le compte de Lucasfilm. Mais rien ne dit qu'il lui sera donné suite.

Revan, Bastila Shan, HK-47 et tous les autres personnages du jeu vidéo Knights of the Old Republic auront-ils droit à leur adaptation sur grand écran ? Trois sources consultées par le site BuzzFeed affirment en tout cas qu’un scénario de long-métrage est en cours d’écriture par la scénariste Laeta Kalogridis. Une première version du script serait même sur le point d’être achevée.

Laeta Kalogridis est une scénariste reconnue à Hollywood. Elle a travaillé sur l’adaptation au cinéma du roman Shutter Island, ambitieux projet de Martin Scorsese, mais aussi pour des blockbusters de grande ampleur, comme Alexandre en 2004 et Terminator Genisys en 2015.

Knights of the Old Republic, ou KOTOR pour les intimes, est un jeu vidéo sorti en 2003 qui a laissé une forte impression chez les fans de la saga cinématographique, mais aussi plus largement chez les joueurs. Salué par le public et la critique, le jeu permet de découvrir un pan méconnu de Star Wars, à savoir les évènements qui ont secoué l’Ancienne République il y a 4 000 ans.

À cette époque, il n’y a ni Empire, ni Alliance rebelle, ni aucun héros des deux premières trilogies. Mais, Star Wars oblige, les voyages intersidéraux, les sabres laser, l’ordre Jedi, la Force et la menace que représente les Sith sont évidemment de la partie. Une suite sera donnée à KOTOR, avec The Sith Lords. C’est aussi à l’époque de KOTOR que prend place le MMORPG The Old Republic.

Rien n’est confirmé

Le fait qu’une scénariste travaille sur un script de film ne signifie en aucune façon qu’il y aura en bout de course un long-métrage au cinéma. En effet, si tous les films bénéficient d’un script avant le tournage, l’inverse n’est pas vrai : tous les scripts n’ont pas la chance de finir en salles. Il est courant qu’un studio comme Lucasfilm explore divers projets, qui sont parfois en concurrence entre eux.

Certes, les fans de Star Wars n’ont pas manqué les propos de Kathleen Kennedy, alors interrogée par MTV lors de la convention du mois d’avril. La présidente de Lucasfilm a admis que des développements autour de KOTOR étaient en cours, tout en précisant ne pas du tout savoir sur quoi cela allait déboucher — si cela doit déboucher sur quoi que ce soit, d’ailleurs.

Actuellement, deux projets cinématographiques sont confirmés : il y a la trilogie pilotée par Rian Johnson, réalisateur de l’Épisode VIII. Le cinéaste a toutefois fait comprendre que son projet n’est pas lié à l’Ancienne République. Il y a aussi une série de films, dont le nombre final n’est pas connu, scénarisée par David Benioff et D.B. Weiss, les deux responsables de l’adaptation TV du Trône de Fer.

Deux hypothèses : soit Laeta Kalogridis travaille avec les deux autres scénaristes pour le film KOTOR (dans la mesure où l’on ne sait pas sur quoi seront les films de Benioff et Weiss, c’est tout à fait plausible), soit son projet est distinct. Ce qui veut dire que Lucasfilm a en tête un ou plusieurs autres films autour de l’Ancienne République. On finit par se perdre en conjectures.