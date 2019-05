Léopold Maçon - il y a 1 heure Pop culture

Lors de sa conférence Build, Microsoft a diffusé une courte vidéo d'un jeu Minecraft en réalité augmentée. Un projet capable de marcher dans les pas de Pokémon Go ?

À la fin de sa conférence Build du 6 mai, dédiée aux développeurs, Microsoft a réservé une petite surprise aux spectateurs. La firme a diffusé une courte vidéo : « Que manigance Minecraft ? » Celle-ci montre d’abord Saxs Personn, le directeur créatif du jeu, oubliant son smartphone sur un banc. Récupéré par une passante, l’appareil révèle une nouvelle version de Minecraft en… réalité augmentée.

La vidéo ne donne pas beaucoup d’informations sur le contenu du jeu. Si on sait que l’AR sera utilisé, on ignore quel type de gameplay a été choisi par les développeurs. De nombreux internautes ont fait savoir ce qu’ils attendaient dans les commentaires : « Minecraft : Minecraft Go », « Pokémon Go va avoir un sérieux concurrent » et ainsi de suite. En effet, qui dit jeu en réalité augmenté à succès dit forcément Pokémon Go et ses 2,5 milliards de dollars générés en moins de trois ans.

Si une telle réussite sera difficile à égaler, Microsoft pourrait s’en approcher en proposant un jeu au concept similaire. La licence Minecraft compte déjà des millions de fans.

Une approche différente du jeu en réalité augmentée ?

Créer une version de Minecraft en réalité augmentée ne veut pas dire que Microsoft doit proposer le même concept que Pokémon Go. La firme pourrait pourrait par exemple s’inspirer de son prototype développé pour le casque de réalité mixte Hololens en 2015. La réalité augmentée servirait alors à donner une vision plus large du monde de Minecraft.

Cette version ne restera pas mystérieuse très longtemps. La vidéo précise que de nouvelles informations seront dévoilées le 17 mai prochain. Une date importante puisqu’elle marque également les dix ans d’existence du jeu. Pour fêter un tel anniversaire, on imagine que Microsoft a sorti le grand jeu et que « Minecraft AR » saura donc se montrer innovant.